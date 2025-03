Milan-Como, Ravezzani scatenato contro Fabregas: accuse vili, è gravissimo! Web in tilt

Il tecnico spagnolo sbotta in conferenza e attacca un giornalista di Sky. Non mancano accuse agli arbitri e VAR: bufera sul gol annullato a Da Cunha

La rabbia per il gol annullato e lo scontro con un inviato Sky. Al termine di Milan- Como, Cesc Fabregas è scatenato: al centro dell’indignazione del tecnico dei lariani c’è la decisione del VAR di annullare il gol di Da Cunha per fuorigioco, episodio che ha poi ha immediatamente cambiato il corso della gara. L’acceso confronto con il giornalista di Sky, Manuele Baiocchini, la risposta piccante del tecnico del Como in conferenza stampa e il durissimo attacco di Fabio Ravezzani in differita. Non mancano poi i precedenti tra Fabregas e gli arbitri nel corso di questa stagione di Serie A.

Le accuse al VAR e al fuorigioco semiautomatico

Secondo l’ex centrocampista spagnolo il sistema VAR e il protocollo del fuorigioco semiautomatico hanno penalizzato ingiustamente il Como, annullando una rete che avrebbe potuto regalare alla sua squadra un’impresa storica a San Siro. Fabregas ha messo in dubbio il metodo di valutazione delle immagini, affermando: “Hanno fermato il frame quando hanno voluto”.

Non manca l’immediata replica dell’analista arbitrale di DAZN, Luca Marelli, che ha smentito questa teoria spiegando che la chiamata fosse corretta e che il tecnico del Como stava interpretando male la dinamica dell’episodio.

Lo sfogo in conferenza stampa e le tensioni con i giornalisti

La frustrazione di Fabregas è emersa anche in conferenza stampa, dove ha insistito sulla sua posizione: “Non è assolutamente fuorigioco. Si è visto altre volte che il sistema ha sbagliato questo tipo di fuorigioco e oggi è una di quelle”. Quando il giornalista Baiocchini gli ha chiesto nuovamente del caso, l’allenatore è poi sbottato: “Tu… tu pensi che sia fuorigioco? Sei forse del Milan? Infine Fabregas ha proseguito: “Mi ricordo perfettamente di Genoa, mi ricordo di Venezia, mi ricordo dei rigori all’ultimo secondo. Mi ricordo tante cose…”

Le accuse durissime di Ravezzani a Fabregas

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha poi accusato duramente Fabregas dopo le dichiarazioni contro gli arbitri di Milan-Como: “Che tristezza vedere Fabregas accusare i varisti truccare le immagini del fuorigioco. Un’accusa tanto vile quanto assurda. Tanto più grave se detta da un ex campione come lui. Da oggi anche ex sportivo.

Prosegue poi Ravezzani che spiega che il frame del fuorigioco lo fa partire una macchina e non l’arbitro in regia VAR: “Il fatto che un allenatore di serie A non sappia questa cosa basilare è di gravità inaudita. Se invece la sa e s’inventa l’intervento del fattore umano per fargli perdere la partita è in malafede, che sarebbe ancor peggio. Se ha un po’ di dignità, Fabregas chieda scusa.”

Non mancano poi le repliche dei tifosi sul web: “Scusi direttore, io ho memoria di un audio var con tanto di immagini dove il varista sposta il frame e dice testualmente: “Se vado indietro di uno è buono”. Era Juve-Verona gol annullato a Kean. La possibilità di scelta umana esiste, purtroppo e personalmente i dubbi rimangono.”

C’è poi chi scrive: “E’ evidentissimo che al VAR scelgano le immagini, le regole non sono uguali per tutti; ci sono allenatori che arrivano a centrocampo (e il quarto uomo muto) ed altri che vengono espulsi appena mettono piede in campo…” Non si placano gli animi sul web: “Ma Fabregas deve chiedere scusa per aver ragione? Dai che lo sanno tutti che funziona così non facciamo finti proclami dai…”

E infine sul web c’è chi attacca Ravezzani: “È lei che è nel torto intellettuale peggio di quello materiale. Altri parlano e insultano peggio e passano in cavalleria…. Ha esternato pensiero che forse andava corretto nella esposizione giornalistica. Ma lei e io sappiamo che il problema esiste o no? Onestà”.

I precedenti di Fabregas con gli arbitri

Non è la prima volta che Fabregas accusi gli arbitri di Serie A e l’utilizzo del VAR. Infatti, nel post di Como-Juventus, sul potenziale fallo da rigore di Gatti, Fabregas si espresse così: Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile“.

Poi, ha aggiunto: “Credo che il problema non sia l’arbitro, ma come il VAR interviene; ci sono troppi casi simili interpretati in maniera diversa. Parlo spesso con gli altri allenatori dopo le partite, e posso dire che siamo tutti più o meno d’accordo”.

Anche al termine di Como-Venezia, Fabregas espresse un duro giudizio sull’arbitro Ayroldi: “Per me è stato imbarazzante. Smolcic ha dato via una rimessa laterale spazzando via la palla. Ayroldi ha detto al quarto uomo che avrebbe dato un minuto di recupero in più. Queste cose a me non piacciono e si vedono troppo spesso.”