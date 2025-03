Milan-Como, moviola: quanti dubbi sul gol annullato, Musah che combini!

La prova dell’arbitro Marchetti a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto ostiense ne ha ammoniti 6 ed espulso uno

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Milan-Como, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Non ha brillato il 31 ottobre scorso in Empoli-Inter ma si è riscattato in Como-Fiorentina e Juve-Bologna, bene a Bergamo per Atalanta-Cagliari e in Venezia-Lazio maluccio nell’ultima uscita Juve-Verona. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Marchetti con Milan e Como

Tre incroci con i lariani (due pari e una sconfitta), due con i rossoneri (un pareggio e una sconfitta)

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Crezzini IV uomo, Doveri al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bondo, Musah, Perrone, Gimenez, Strefezza

Milan-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ il primo giallo è per Bondo per una trattenuta ai danni di Da Cunha. Al 48′ ammonito per gioco falloso Musah, che in avvio si era anche divorato un gol fatto a porta spalancata: il centrocampista era diffidato e salterà la prossima partita, al “Maradona” contro il Napoli, in programma fra due settimane. Al 49′ segna ancora Da Cunha. Dossena ferma Jimenez al limite dell’area e avvia la ripartenza, conclusa da Da Cunha il cui sinistro trova la deviazione necessaria per superare Maignan. Il Var però rileva la posizione irregolare di Da Cunha e annulla la rete per fuorigioco. Una decisione assai dubbia. Al 67’ giallo per Perrone che atterra Pulisic. Al 78’ per reciproche scorrettezze ammoniti sia Gimenez che Strefezza. All’81’ giallo per proteste a Conceicao. Al 90′ ammonito Nico Paz e al 91′ rosso per Dele Alli, su suggerimento del Var, per un brutto intervento sulla gamba destra di Loftus-Cheek. Prima della fine rosso anche per Fabregas. Dopo 6′ di recupero Milan-Como finisce 2-1.