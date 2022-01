Razgatlioglu fa retromarcia: "Mai sognato la MotoGP"

23-01-2022 10:30

Toprak Razgatlioglu pare aver cambiato idea. Il campione del mondo in carica della superbike sembrava voler prendere un’altra strada, passando alla MotoGP. Le ultime dichiarazioni del turco però rivelano tutt’altro.

Nell’intervista a Roadracing World, Razgatlioglu non si considera idoneo per la questione anagrafica: “Ho 25 anni. Mi sento vecchio per la MotoGP. Tutti raggiungono questo campionato ad appena 19, 20 o 21 anni”.

Razgatlioglu fa retromarcia: “Il mio sogno era diventare un campione Superbike, non ho mai pensato alla MotoGP. È come una galassia diversa. Ora è vero, ho la porta aperta per la MotoGP, ma non ho mai sognato questa categoria prima. Preferisco concentrarmi sul mio campionato”.

Il campione turco ha aggiunto in chiusura: “Se vado in MotoGP e non mi piace, posso tornare in Superbike e trovare una buona squadra. Tutti conoscono la mia velocità in questo campionato”.

