Real campione d'Europa, cosa cambia nel sorteggio Champions per Juve e Milan

29-05-2022 08:28

L’ultimo atto è stato pirotecnico: la stagione calcistica si è chiusa con la quarta Champions League vinta da Carlo Ancelotti (due col Milan e due col Real Madrid, tra cui la celebre “decima”) nella finale di Parigi contro il Liverpool. L’ennesimo trionfo per Re Carlo, il Normal One o leader calmo che dir si voglia. Le merengues tornano sul tetto d’Europa (per la 14esima volta nella loro storia, l’ultima era stata nel 2018) e il loro successo contribuisce a definire le fasce per la prossima Champions, con un aspetto che riguarda da vicino le italiane.

Real campione, il Liverpool scivola in seconda fascia nel sorteggio Champions

Come vincente della Liga il Real Madrid di Carlo Ancelotti era di diritto in prima fascia nel sorteggio della prossima edizione della Champions ma il successo di Parigi taglia fuori il Liverpool, che scala in seconda fascia e lascia il posto all’Ajax.

Sorteggio Champions, l’Ajax possibile avversario della Juventus

Se ne avvantaggia la Juve, che partirà dalla seconda fascia, e che anzichè i Reds potrebbe incrociare l’Ajax mentre i vice-campioni di Klopp diventano potenziali avversari del Milan (la squadra di Pioli come campione d’Italia è in prima fascia).

Le quattro fasce del sorteggio di Champions

Queste le quattro fasce del sorteggio di Champions League, che si terrà il 25 agosto:

I fascia: Milan (campione d’Italia), Manchester City (Premier League), Real Madrid (Liga), Bayern Monaco (Bundesliga), Psg (Ligue1), Porto (Primeira Liga) e Ajax (Eredivisie), Eintracht Francoforte (detentore dell’Europa League)

II fascia: Juventus, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham e Liverpool.

III fascia: Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen. L’ottavo nome uscirà dai playoff

IV fascia: Celtic, Marsiglia, Bruges più le squadre qualificate con i playoff. Le partite della fase a gironi sono in programma dal 6 settembre all’1-2 novembre. La finale della prossima edizione è in programma il 10 giugno allo stadio Ataturk di Istanbul.