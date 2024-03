Real Madrid: Ancelotti nei guai, chiesti quasi 5 anni di carcere per il tecnico

Il fisco spagnolo accusa l'allenatore delle merengues di evasione fiscale per oltre un milione di euro per quanto dichiarato all'Erario di Madrid

06-03-2024 11:14

Grosso guaio per Carlo Ancelotti nell’immediata vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia. Il tecnico del Real Madrid è accusato di evasione fiscale per oltre un milione di euro ed è stata chiesta per lui una pena di quattro anni e nove mesi di reclusione per aver frodato l’erario pubblico.

L’accusa nei confronti di Ancelotti

La contestazione da riferimento a 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro) in quanto, nonostante egli stesso abbia affermato di essere residente fiscale in Spagna con domicilio a Madrid, nella dichiarazione dei redditi si era limitato a indicare solo l’ingaggio del Real, omettendo gli introiti legati allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine che aveva trasferito ad altri enti.

L’accusa sostiene che Ancelotti aveva firmato un contratto di lavoro come allenatore del Real Madrid il 4 luglio 2013 per il periodo compreso tra il 5 luglio 2013 e il 30 giugno 2016, “specificando la sua retribuzione per tale periodo che oltre alla prestazione lavorativa includeva il reddito derivante dal trasferimento dei diritti di immagine al club”. Tuttavia, quando l’allenatore interruppe “prematuramente” la sua relazione con il Real Madrid il 25 maggio 2015, mantenne la casa in affitto fino all’ottobre di quell’anno, quindi nel corso del 2015 “la Spagna fu il suo principale centro di relazioni personali e di interessi economici”.

I diritti d’immagine al centro degli accertamenti della Procura

La Procura sottolinea che “per evitare la tassazione dei proventi derivanti dai diritti d’immagine”, sia quelli percepiti dal Real Madrid che da altri marchi in occasione di vari eventi, l’allenatore ha fatto ricorso ad una rete “complessa” e “confusa” di trust e società depositate per canalizzare la raccolta dei diritti di immagine. Pertanto, ha “simulato” il trasferimento dei suoi diritti di immagine a soggetti “privi di attività reale” e di capacità di sfruttamento, domiciliati fuori dalla Spagna

Ancelotti, secondo la Procura, ha firmato il 1 luglio 2013 un contratto privato in cui ha ceduto i suoi diritti di immagine alla società Vapia Limited per un periodo di dieci anni e un prezzo di 25.000.000 di euro che nel corso del tempo è stato ridotto a un milione di euro. Il 4 luglio 2013, “parallelamente” alla sua firma come allenatore del Real Madrid, all’imputato è stato concesso un contratto privato con il club in cui ha ceduto il 50% dei suoi diritti di immagine all’entità sportiva tra il 5 luglio 2013 e giugno 30, 2016.

Il restante 50 per cento era detenuto da una società “anonima” e “indeterminata” che agiva in nome e rappresentanza dell’allenatore italiano. Questa società risultò essere Vapia LLP, con sede a Londra, e non Vapia Limited, una società costituita nelle Isole Vergini, circostanza che fu comunicata al Real Madrid solo un anno dopo. “In questo modo, l’imputato ha utilizzato la società Vapia LLP in modo che questa si presentasse formalmente al Real Madrid come titolare dei diritti di immagine anche se non le erano stati nemmeno formalmente attribuiti, poiché il suddetto contratto di cessione del 1° luglio 2013 era con Vapia Limited”, aggiunge la lettera.

Ancelotti avrebbe omesso anche i redditi per due immobili

La Procura precisa che i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine rappresentavano redditi pari a 1.249.590 euro nel 2014 e 2.959.768 nel 2015 senza che Ancelotti o gli altri due enti abbiano pagato imposte su tali importi. Ma oltretutto il tecnico ha omesso nelle sue dichiarazioni anche la proprietà di due immobili situati all’estero. Dopo aver apportato le corrispondenti rettifiche, il Tesoro spagnolo ha calcolato la perdita subita in base agli omessi guadagni e ai rimborsi ottenuti in 1.062.079 euro (386.361 nel 2014 e 675.718 nel 2015). Prima di Ancelotti, erano stati accusati anche altri giocatori del Real Madrid come Cristiano Ronaldo, Marcelo, Angel Di Maria e Xabi Alonso (quest’ultimo poi assolto), oltre a molti altri protagonisti del calcio spagnolo come Ronaldo, Leo Messi, José Mourinho, Radamel Falcao, Alexis Sanchez, Diego Costa e Javier Mascherano.