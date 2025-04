Real Madrid-Arsenal: il fattore Bernaneu fa sperare Ancelotti, ma Sacchi striglia Mbappè e compagni

Il Bernabeu è il tempio dei miracoli, dove l'impossibile diventa possibile. Ancelotti è chiamato a recuperare 3 gol ai Gunners: il monito di Sacchi alle stelle del Real

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La missione è di quelle impossibili. Ma il Real Madrid, proprio come Tom Cruise nella saga cinematografica hollywoodiana, ha abituato il popolo blanco a imprese titaniche quando gioca in casa. La storia induce Ancelotti a sperare nel fattore Bernabeu, ma per ribaltare l’Arsenal, che a Londra si è imposto 3-0, è necessario che le stelle brillino più che mai. E da Sacchi arriva una strigliata a Mbappé e compagni.

Real Madrid-Arsenal, la remuntada passa per il Bernabeu

Subito dopo la batosta subita all’Emirates nell’andata dei quarti di Champions, Ancelotti aveva citato il tempio madrileno: “Al Bernabeu succedono cose…”. Ed è proprio così: alcuni dei successi più clamorosi del Real sono passati attraverso storiche remuntade compiute davanti al proprio pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Arsenal e Arteta non commettano l’errore di dare per scontata la qualificazione alle semifinali. Perché la Casa Blanca non muore mai in Champions, suo palcoscenico naturale. E perché, come evidenziato dalle merengues in un video emozionale diventato virale, le partite al Bernabeu sono infinite. Infinite.

Le più celebri rimonte del Real al Bernabeu

Lo ricorda il quotidiano spagnolo As: proprio quando sembra che il Real Madrid sia stato messo ko, arrivano le grandi notti al Bernabeu che ribaltano tutto. Si parte dal 1975/76, ottavi della Coppa dei Campioni: i blancos perdono 4-1 in Inghilterra con il Derby County, ma nel match di ritorno in casa infliggono la stessa punizione agli avversari per poi imporsi ai supplementari con il gol di Santillana.

Altro giro, altra corsa. È il 1980, quarti di finale: gli iberici perdono 2-0 a Glasgow contro il Celtic, ma al Bernabeu finisce 3-0 con la rete decisiva realizzata dal solito Santillana in zona Cesarini.

Da Cristiano Ronaldo a Joselu: eroi galacticos

Sempre ai quarti, nel 1988, il Real del compianto Leo Beenhakker, scomparso proprio nei giorni scorsi, riesce a eliminare il Bayern Monaco: dopo il ko per 3-2 nel primo atto, il 2-0 tra le mura amiche. Nel 2002 vittima del Bernabeu è ancora il Bayern, che cade 2-0 in Spagna dopo il successo per 2-1 dell’andata.

Nel 2016 un’altra impresa ai quarti: sconfitta per 2-0 in Germania col Wolfsburg e vittoria per 3-0 al ritorno con tripletta di Cristiano Ronaldo. Più di recente stessa sorte è toccata anche a Psg e Manchester City (nella stagione 2021/22) e la scorsa annata ancora al Bayern, ribaltato dalla clamorosa doppietta di Joselu in tre minuti dall’88’ al 91′ dopo il vantaggio iniziale siglato da Davies.

Arrigo Sacchi striglia Mbappé e compagni

Sono già 32 i gol stagionali di Mbappé alla sua prima annata con la camiseta blanca, ma l’attaccante francese è anche reduce dall’espulsione rimediata in campionato contro l’Alaves per un fallaccio che ha sollevato un polverone in Spagna. Nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi, che ben conosce l’ambiente madrileno, sottolinea come il Bernabeu sia spesso capace di fare miracoli.

Tuttavia il suo monito è rivolto alle stelle a disposizione di Ancelotti. “Se Vinicius, Rodrygo, Bellingham e Mbappé capiranno che il bene del gruppo viene prima di ogni cosa, si può tentare di fare l’impossibile – scrive l’allenatore che ha scritto la storia del calcio alla guida del Milan dei tre olandesi -. Se invece continueranno a giocare per conto loro, sarà l’ennesima dimostrazione che per vincere non è sufficiente comprare i migliori al mondo”.