Real Madrid ko: Ancelotti cambia il rigorista, Vinicius perde scommessa ma non la paga

I Blancos perdono partita e scommessa. Ora la distanza dalla vetta diventa di 4 punti anche se per Ancelotti non è ancora il momento della resa

La Liga diventa più appassionante che mai. Nella 30esima giornata del massimo torneo spagnolo il Real Madrid capitombola in casa con il Valencia. Non ne approfitta, però, il Barcellona che fa solamente 1-1 davanti al proprio pubblico contro il Betis. Per Carlo Ancelotti non è arrivato ancora il momento della resa, sebbene la lotta sia ora più complicata. Vinicius segna, sbaglia un rigore e poi si rimangia la parola data su una scommessa con un avversario.

Crollo in casa per i Blancos

La partita del Real Madrid contro il Valencia è nata subito sotto una cattiva stella. Ai Pipistrelli sono bastati solamente 15 minuti per passare in vantaggio con Diakhate. I fischi scuotono i Blancos che provano a reagire: Vinicius Jr ruba un rigore a Mbappé ma lo fallisce miseramente. Poi è lo stesso brasiliano a pareggiare i conti. Nel finale. però, arriva la beffa della formazione ospite che passa nei minuti di recupero con Hugo Duro.

Il peso del calendario: c’è ancora lo scontro diretto

As parla di resa firmata dai campioni in carica, anche se Carlo Ancelotti da questo punto di vista è più prudente. Un assist glielo fa il Barcellona che pareggia in casa col Betis e guadagna solamente un punticino sui rivali. La distanza ora è di 4 lunghezze con i blaugrana avanti. Un peso specifico lo avrà naturalmente il calendario e l’eventuale prosieguo in Champions League delle due squadre.

Certo, lo scontro diretto di maggio potrebbe essere un’opportunità – forse una delle ultime per il Real Madrid per rimettere le cose a posto. Teoricamente la strada non sarebbe preclusa neppure per l’Atletico Madrid che oggi va a Siviglia con la missione dei tre punti per andare a -7 dalla vetta.

I rigori e l’assenza di una vera gerarchia

Intanto i rigori sono un vero e proprio problema per il Real Madrid. Gli errori dal dischetto in stagione sono diventati 5 con tre tiratori differenti: Vinicius Jr e Mbappé ne hanno falliti due a testa, uno invece per Jude Bellingham. Anche la totale assenza di una gerarchia chiara preoccupa i tifosi che chiedono ad Ancelotti maggior peso sulla scelta. Il tecnico col sopracciglio alzato si è limitato ad un laconico: “Vedremo”.

La scommessa persa e non pagata di Vini Jr

Restiamo proprio in tema penalty. L’episodio di Vinicius Jr del rigore fallito ha fatto discutere. Anche perché a fine partita il portiere del Valencia, il georgiano Mamardashvili, ha raccontato di una scommessa fatta col brasiliano poco prima che calciasse. Il fuoriclasse verdeoro aveva promesso di dare 50 euro al rivale qualora gli avesse parato il tiro. A quanto pare, però, alla fine il calciatore del Real si è tirato indietro decidendo di non pagare pegno.