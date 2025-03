Real Madrid: Mbappé, Vinicius, Rudiger e Ceballos sotto indagine UEFA, rischio stop. Il precedente Bellingham

Il Real Madrid rischia di presentarsi ai quarti di Champions con l'Arsenal senza Vinicius, Mbappé e Rudiger, indagati per "comportamento indecente" dalla UEFA

Il Real Madrid rischia di presentarsi all’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal senza alcune colonne portanti della squadra. La UEFA ha infatti aperto un’indagine nei confronti di Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Antonio Rudiger e Dani Ceballos per “condotta indecente” in occasione del ritorno degli ottavi contro l’Atletico Madrid.

Il comunicato della UEFA

Giovedì 27 marzo la UEFA ha comunicato attraverso una nota ufficiale di aver aperto un’inchiesta nei confronti di quattro giocatori del Real Madrid (Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Antonio Rudiger e Dani Ceballos) per presunta condotta indecente in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League contro i rivali cittadini dell’Atletico Madrid: “È stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA per indagare sulle accuse di comportamento indecente da parte dei giocatori del Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Club Atlético de Madrid e Real Madrid CF del 12 marzo 2025. Ulteriori informazioni su questa vicenda saranno rese disponibili a tempo debito”.

Gli episodi nel mirino della UEFA secondo Marca

Nella nota della UEFA non è specificato quali siano stati i presunti “comportamenti indecenti” dei giocatori del Real Madrid, ma a provare a dare una spiegazione ci ha pensato il quotidiano spagnolo Marca, che avrebbe individuato gli episodi sotto indagine per ognuno degli indagati.

Secondo quanto riportato da Marca, nello specifico Rudiger sarebbe accusato di aver fatto il gesto di “tagliare il collo” ai tifosi dell’Atletico Madrid; Vinicius invece di aver provocato ripetutamente il pubblico avversario dopo la sostituzione ricordando loro le Champions conquistate dal Real, mentre Mbappé di essersi toccato le parti intime di fronte ai tifosi rivali e Ceballos di avergli rivolto diversi gesti durante l’incontro.

Cosa rischiano i giocatori e il precedente Bellingham

A questo punto la palla passa all’ispettore disciplinare raccogliere tutte le informazioni sui fatti incriminati durante la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Di fatto però i giocatori rischiano di riceve una pena simile a quella inflitta a Jude Bellingham in occasione degli ultimi Europei per un episodio verificatosi nel match tra Inghilterra e Slovacchia, ovvero una giornata di squalifica, che obbligherebbe Carlo Ancelotti a presentarsi all’andata dei quarti contro l’Arsenal privo di tre colonne come Mbappé, Vinicius e Rudiger. Il Real Madrid potrà comunque presentare una difesa per evitare queste possibili sanzioni, che potrebbero azzoppare il percorso dei blancos in Europa.