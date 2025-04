Real Madrid, ci pensa sempre Rudiger: partita folle contro la Real Sociedad. Ancelotti da record: sarà la sua 33esima finale

Le Merengues giocano una partita dalle mille emozioni nella semifinale della Coppa del Re decisa soltanto da un gol del difensore, eroe nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid

Una semifinale folle, doveva essere quasi una passeggiata per il Real Madrid la semifinale di ritorno di Copa del Rey contro la Real Sociedad, invece si è trasformata in un’odissea che sembrava non avere fine. Alla fine la decide un gol di Rudiger che dopo la sfida di Champions League conto l’Atletico Madrid, mette la sua firma anche nella coppa nazionale. E continuano a crescere i record di Carlo Ancelotti che grazie alla qualificazione di questa sera giocherà la 33esima finale della sua carriera da allenatore.

Endrick risponde a Barrenetxea

Emozioni sin dalle prime battute del match a Madrid ma a sorpresa a passare in vantaggio è la formazione basca con Barrenetxea che dopo 16 minuti sblocca il risultato. La reazione del Real è immediata e alala mezz’ora arriva il gol del pareggio di Endrick, con il giovanissimo brasiliano che sfrutta alla perfezione un assist del connazionale Vinicius e beffe il portiere avevano con un bellissimo tocco sotto. Per il 18enne è il gol numero 5 nella Coppa del Re.

Ripresa folle: succede di tutto

Nel secondo tempo è ancora la squadra di Carlo Ancelotti a prendere in mano le redini della partita ma non riesce a superare la resistenza della Real Sociedad. Il tecnico italiano prova a risolverla inserendo Mbappè ma tra il 71’ e l’80’ la formazione ospite, che sembrava in difficoltà fino a quel momento, trova il gol prima con un autogol di Alaba e poi a dieci dal termine mette a segno la rete che vale la qualificazione in finale con Oyarzabal (ancora deviazione sfortunata di Alaba).

La rete vincente di Rudiger

Ma il finale è ancora lontano e nel giro di 4 minuti i Blancos rimettono le mani sul passaggio del turno prima con un gol di Bellingham e poi con Tchouameni. Il discorso però non è ancora chiuso con Oyarzabal che al terzo di recupero trova il gol che manda il match ai supplementari. All’overtime la battaglia continua anche se i ritmi ovviamente scendono. Quando sembra tutto pronto per i calci di rigore arriva la deviazione vincente di Rudiger e il Real va in finale dove troverà una tra Barcellona e Atletico Madrid (4-4 all’andata).