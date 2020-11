Real, Sergio Ramos al bivio: rinnovo o Serie A

Al momento, in casa Real Madrid, si parla tantissimo del futuro di Sergio Ramos. Il capitano dei blancos è in scadenza di contratto e, dal prossimo 1 gennaio, sarà libero di scegliersi la sua prossima squadra, se non dovesse rinnovare.

Secondo Cadena Ser, il Real Madrid avrebbe proposto all’entourage del difensore classe 1986 un contratto della durata di due anni. Il problema? Niente aumento di ingaggio ma, anzi, riduzione dello stipendio.

Un problema non da poco per Sergio Ramos che puntava ad un ultimo contratto a cifre importanti. Una situazione non facile che potrebbe anche favorire un clamoroso addio di Sergio Ramos al Real Madrid.

La Serie A lo aspetta a braccia aperte. L’idea di avere la bandiera dei blancos nel massimo campionato italiano esalta e non poco. Ci sarebbero ben tre top club italiani sulle tracce del capitano del Real Madrid.

In corsa la Juventus. Con Chiellini alle prese con età avanzata e problemi fisici, avere uno come Sergio Ramos, integro fisicamente, farebbe molto comodo, soprattutto se dovesse arrivare a parametro zero.

Ci proverebbe anche il Milan. Stefano Pioli avrebbe tanto bisogno di un difensore centrale della caratura tecnica e dell’esperienza di Sergio Ramos. Diventerebbe il punto di riferimento assoluto della difesa rossonera. E giocherebbe con Zlatan Ibrahimovic.

Infine, attenzione all’Inter. Antonio Conte lo stima moltissimo e potrebbe chiedere uno sforzo importante alla sua società. Dovesse arrivare Sergio Ramos, Milan Skriniar farebbe le valigie. Insomma, la Serie A aspetta la decisione di Sergio Ramos.

OMNISPORT | 06-11-2020 08:17