Rebus Milan, tifosi sulle spine per due trattative

Sospeso tra presente e futuro, il Milan è già in una fase cruciale della stagione. La squadra di Pioli è prima in classifica, ha iniziato bene l’avventura nel girone di Europa League, ma deve fare i conti con alcune questioni delicate. La prima, naturalmente, è l’infermeria. Tra infortuni ed emergenza Covid, sono tanti i big indisponibili in questo periodo di sfide ravvicinate. La seconda, poi, è la questione rinnovi.

Milan, la trattativa per Donnarumma

La situazione più spinosa riguarda Gigi Donnarumma. La papera di Tatarusanu contro la Roma ha fatto capire, semmai ce ne fosse bisogno, quanto la presenza di Gigio tra i pali del Milan sia fondamentale. Donnarumma è il portiere del presente e del futuro, tifa per il Milan da sempre, ma la richiesta formulata per prolungare l’accordo – 10 milioni annui di stipendio – non è alla portata della società. Serve un sacrificio da entrambe le parti e, come assicurano varie testate, Maldini e Massara stanno pensando di spingersi fino a sei: basteranno per trattenere Gigio?

Il rinnovo di Calhanoglu

C’è poi la questione relativa al rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu, altro punto di riferimento rossonero. Bisogna fare in fretta, perché l’accordo col turco scade il prossimo 30 giugno e dunque da gennaio Calhanoglu potrebbe firmare con un nuovo club. Sulle sue tracce c’è il Manchester United, oltre a diversi club spagnoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport, al momento c’è ancora distanza tra le parti. Entro novembre, però, è in programma un nuovo incontro e la priorità del calciatore è quella di restare a Milano.

Donnarumma e Calhanoglu, le reazioni

Sulla faccenda Donnarumma i tifosi del Milan sono divisi. Marco ipotizza: “Mino (Raiola, ndr) ha in mano l’offerta di 10 cocuzze della Juve con 15 per lui”. Fabiano è caustico: “Tante chiacchiere, poi alla fine rinnova alla cifra che dice lui”. Anche su Calhanoglu i pareri sono discordanti. “Va blindato subito, anche a costo di un sacrificio”, scrive un tifoso. “Prendiamo Szoboszlai al suo posto”, è invece l’invito di Michael.

SPORTEVAI | 28-10-2020 11:19