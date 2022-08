18-08-2022 14:00

Per puntare alla Serie A serve esperienza in ogni reparto. Basta chiederlo a Pippo Inzaghi, che di stagioni in Serie B da allenatore ne ha vissute tante, regalandosi anche delle grandi gioie come quella ottenuta con il Benevento nella stagione 2019/2020. L’approdo in una piazza importante come la Reggina è una sfida stimolante e per “Super Pippo” stanno arrivando altri rinforzi di spessore.

L’ultimo è il centrocampista brasiliano Hernani, classe 1994 ma già abituato al nostro campionato dopo le esperienze in Serie A con le maglie di Parma e Genoa. 83 presenze e 7 gol in massima serie, ma dopo la retrocessione rossoblù il centrocampista è finito ai margini della rosa di Blessin, con l’inevitabile cessione. Hernani al momento è fuori rosa e ha trovato l’accordo con la Reggina, mentre mancano ancora pochi dettagli da limare con il Genoa, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo: l’idea però è al momento complicata e la via di mezzo sembrerebbe il prestito, con parte dell’ingaggio del calciatore (un milione di euro netto a stagione) pagato dalla società ligure.

