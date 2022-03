Reggina, Stellone annuncia il turnover

11-03-2022 22:08

Il tecnico della Reggina Roberto Stellone ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Perugia: “Cambierò 4-5 uomini perché avremo tre partite in una settimana. Abbiamo recuperato Cionek, Stavropoulos e Rivas e uno di loro giocherà sicuramente dall’inizio, mentre gli altri due vedremo a gara in corso”.

“Poi martedì ruoteremo sei, sette, otto giocatori contro il Cittadella. Con il Cosenza avremo una via di mezzo. Perdiamo purtroppo anche Menez per un fastidio muscolare che lo costringerà a saltare le prossime tre gare se non di più, anche Aya, Lakicevic e Denis non ci saranno. Affrontiamo una squadra forte, ben organizzata che gioca bene ed è completa in ogni reparto. Ci aspetta una partita molto difficile perché loro puntano ai play off, ma noi vogliamo mettere un pietra sopra il discorso salvezza”, sono le parole riportate da Strill.it.

