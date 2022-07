20-07-2022 10:42

La verità, quella pubblica, lo ha abbracciato svelando la sua potenza salvifica e affidandogli una missione, a 77 anni, che si riserva a chi può comprendere in profondità le responsabilità che implicano 52 anni di lotta. Per l’uomo degli Ottomila, che ha sfidato i limiti della montagna, li ha varcati con il coraggio di chi vive una perenne sfida con quell’io che silenziosamente si insinua e propone – di continuo – nuovi obiettivi, non vi è nulla di imprevedibile, che non sappia affrontare.

Reinhold Messner con sua moglie Diane ha maturato una solidità, una forza amplificata che gli ha consentito di vivere anche un riscatto etico e morale per la tragica morte di suo fratello. Una verità che è stata conclamata.

L’incontro e il presente con la moglie Diane Schumacher

In un presente post pandemia, Messner vive una continua evoluzione che deve e riconosce a sua moglie Diane per la quale ha ribattezzato il ponte dove l’ha conosciuta “Diane Bridge”. Il loro incontro è avvenuto in montagna – neanche a dirlo -, ma in un luogo di forte valenza simbolica.

Succedeva anni fa, quando la lunga relazione con la sua seconda moglie era pressoché conclusa da circa otto mesi. Poi l’incontro con questa figura che lo ha fatto rinascere. Adesso che sono sposati — le pubblicazioni erano state affisse alla bacheca del Comune di Castelbello-Ciardes, nella Val Venosta, senza annunci con discrezione — al Corriere, in una lunga intervista svela un lato inedito di quell’incontro:

“Ero rimasto colpito da questa donna bellissima, desideravo conoscerla meglio. Ero un po’ perso. Mia moglie mi aveva lasciato otto mesi prima e non stavo cercando una nuova compagna, sopravvivevo benissimo anche senza saper cucinare: a me bastano un po’ di speck e pane secco, poi spesso mangio al ristorante, quando sono via per la mia attività di conferenziere».

Diane: «In realtà già sul ponte mi stava facendo tante domande, credevo volesse offrirmi un lavoro. Poi quando mi ha chiamata ho capito che aveva un altro interesse…».

Reinhold: «… e tu sei caduta in trappola, perché adesso lavoriamo anche insieme!»”, hanno raccontato.

Reinhold Messner ha conosciuto così Diane Schumacher, lussemburghese all’epoca sposata con Thomas e madre di un ragazzo che oggi ha 15 anni, le ha chiesto il numero di telefono e da questo gesto naturalissimo e ormai quasi desueto è partito tutto. Amore, lavoro, matrimonio, nuovi porgetti. Perché 36 anni di differenza sono un soffio, un nulla se si trova la propria serenità insieme.

Dice Messner, in questa intervista al Corriere: “La nostra differenza di età non la posso cambiare. E al dopo non possiamo mai essere preparati. Però so che lei sarà capace di sopravvivere anche senza di me”. Una frase a cui Diane aggiunge: “Siamo molto innamorati anche della nostra testa, dei nostri pensieri, dei progetti che abbiamo. Non potrei mai vivere con una persona con la quale i miei pensieri non sono allineati”.

La verità sulla morte di Gunther Messner

Un capitolo doloroso rimasto aperto, con i suoi strascichi anche psicologici è stata la velata accusa di aver abbandonato suo fratello nella tragica spedizione sul Nanga Parbat. Ora che la verità su quel che accadde è assodata, Messner può piangere e ricordare suo fratello con uno stato d’animo diverso.

“Per me le date non contano, mio fratello è vivo dentro di me. Ed è stato importante tornare con gli altri miei fratelli sul Nanga Parbat, far vedere loro come sono andate realmente le cose. Ogni volta che parlo di Günther è come se fosse al mio fianco”. Su questa perdita così drammatica che segnò nel 1970 l’Italia e per smepre l’esistenza e la carriera di Messner, Diane Schumacher avverte la necessità di affidare al Corsera un messaggio. “Occupandomi dell’archivio di Reinhold penso di essere la persona più vicina a Günther rispetto al resto della famiglia. Leggo le sue lettere, vedo le foto, è come se lo avessi conosciuto”.

Chi è Diane Schumacher, manager e terza moglie di Messner

Come racconta lei, impiegata dell’azienda delle poste e comunicazioni locale Post Luxembourg, la situazione era alquanto complicata: sposata, con un figlio adolescente. Tutta una vita da rifare. E così è stato.

“A gennaio dello scorso anno abbiamo fondato insieme The Messner Mountain Heritage una società che sta pianificando la “spedizione finale”, un ultimo tour mondiale dal vivo in cui Reinhold spiegherà cos’è l’alpinismo tradizionale. Con l’Mmh sosterremo anche i musei della montagna in tutto il mondo: adesso sta per esserne completato uno in Nepal”, ha dichiarato al Corriere.

Oggi si riprenderà questo percorso, nonostante le difficoltà:

“Questo tour finale era cominciato prima del Covid in Australia e in Nuova zelanda, poi a Mosca e a San Pietroburgo. Ora ripartiamo a settembre in Slovenia”.

Reinhold Messner: le relazioni e i matrimoni

Presto saranno sposati. Per l’uomo degli Ottomila, che si appresta a compiere 77 anni, queste sono state le terze nozze: la prima volta è stata con Uschi Demeter.

Entrambi giovani, rimasero insieme fino al 1977: dopo cinque anni la loro unione finì. Mentre con la seconda compagna, Sabine Stehle, divenuta poi sua moglie dalla quale ha avuto tre figli la storia si è conclusa nel 2019. Come svela l’uomo degli Ottomila fu lei a lasciarlo.

