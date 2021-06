Repubblica Ceca, la stella è Tomas Soucek

Inserita nel Gruppo D insieme a Inghilterra, Croazia e Scozia la Repubblica Ceca sembra avere le carte in regola per lottare con gli scozzesi per il terzo posto e quindi il possibile ripescaggio.

La selezione del ct Jaroslav Silhavy, in carica dal 2018, si presenterà con una rosa con il giusto mix tra elementi d’esperienza e giovani con una buona dose di talento. Diversi i giocatori noti agli appassionati della Serie A, dal sampdoriano Jakub Jankto al veronese Antonin Barak, reduci da una buona stagione, fino a Patrik Schick, che al Bayer Leverkusen sembra avere trovato la propria dimensione dopo aver deluso alla Roma.

Il punto di riferimento del gruppo sarà però il centrocampista offensivo Tomas Soucek.

Classe ’95, l’ex giocatore dello Slavia Praga è reduce da un’annata ad alti livelli al West Ham, che anche grazie alle sue prestazioni ed ai suoi 10 gol è tornato in Europa dopo cinque anni, ottenendo la qualificazione all’Europa League dopo essere stato anche in corsa per un posto in Champions.

Nel giro della Nazionale dal 2016 dopo essere stato un punto fermo dell’Under 21, Soucek sarà alla prima fase finale di una grande manifestazione con la Repubblica Ceca, dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018 in Russia.



OMNISPORT | 01-06-2021 10:46