Ribaltone a Roma: contattato un grande allenatore

La Roma prepara il ribaltone estivo, e Maurizio Sarri è nel suo futuro. Secondo quanto riporta Repubblica, il club capitolino in estate è pronto a cambiare faccia e ad affidarsi al tecnico toscano, che anche se dovesse restare al Chelsea fino al termine della stagione difficilmente sarà confermato dai londinesi per l'anno successivo.

Un primo contatto tra la Roma e l'ex allenatore del Napoli ci sarebbe già stato a Londra: una cena tra il consigliere di James Pallotta, Franco Baldini, e il diretto interessato. Già nel 2015 Sarri si avvicinò al club giallorosso: quattro anni dopo potrebbe essere la volta buona. Non c'era all'incontro il direttore sportivo Monchi, che sta pensando di lasciare al termine della stagione: per lui c'è l'interesse dell'Arsenal e del Siviglia. Intanto il mister dei Blues potrebbe essere esonerato domenica prossima, in caso di sconfitta del Chelsea contro il Manchester City nella finale della Carabao Cup.

"Il futuro? Devo pensare al fatto che sarò l’allenatore del Chelsea per molto tempo, altrimenti non posso lavorare. Non ne sono sicuro, ma devo pensarlo, devo lavorare ragionando a lungo termine. Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi, non è facile perché non abbiamo tempo. Parliamo con i giocatori, cercando di evitare alcuni errori. Non è facile, perché giochiamo ogni tre giorni. Ora immaginare che possiamo vincere tre o quattro partite di fila è complicato, ma nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Roman e Marina Abramovich? Non li ho sentiti questa settimana".

"Nell’ultima partita (la sconfitta in FA Cup con il Manchester United, ndr) siamo migliorati, a prescindere dal risultato: abbiamo creato molto, non riuscendo a concretizzare. I nostri avversari, invece, hanno giocato 16 palle nella nostra area e hanno segnato due gol".

SPORTAL.IT | 21-02-2019 14:15