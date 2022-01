Ricaduta muscolare per Pellegrini: stop da definire

17-01-2022 16:53

La Roma perde nuovamente Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso, che si era fermato durante l’allenamento di riscaldamento della partita contro il Cagliari a causa di un risentimento muscolare, è stato sottoposto nella giornata di lunedì agli accertamenti del caso, che hanno evidenziato una ricaduta al quadricipite femorale della coscia destra.

L’ecografia ha infatti riscontrato un risentimento cicatriziale allo stesso muscolo, infortunio che aveva fermato il centrocampista della Roma e della Nazionale ad un stop di un mese a cavallo tra novembre e dicembre.

Pellegrini salterà quindi le partite contro il Lecce in Coppa Italia e contro l’Empoli in campionato, per poi approfittare della sosta per sottoporsi a terapie specifiche nella speranza di tornare a disposizione di José Mourinho per la ripresa del campionato il 6 febbraio contro il Genoa.

La volontà del tecnico portoghese e dello staff medico della Roma è però quella di non forzare i tempi, quindi il ritorno in campo di Pellegrini potrebbe anche slittare di alcune settimane.

