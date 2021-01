Rimpianto tifosi Milan: Poteva essere capocannoniere

Quando è arrivata la designazione di Doveri per la gara di Bologna in tanti maliziosamente hanno ricordato che si trattava dello stesso arbitro del Bologna-Milan del 2017 quando i rossoneri finirono ridotti in nove uomini da due espulsioni ma stavolta il fischietto di Roma non ha assolutamente scontentato i rossoneri. Fischiati due rigori a favore del Milan che fanno allungare sempre più la squadra di Pioli non solo in campionato ma anche nella classifica dei penalty a favore. Se da un lato si è scatenata sui social l’ironia delle altre tifoserie, a tener banco è stato soprattutto l’errore di Ibra nel primo rigore.

Tifosi Milan mollano Ibra

Nel primo caso ci ha pensato Rebic, ribadendo in rete sulla respinta di Skourupski mentre sul secondo rigore si è presentato dagli undici metri, segnando, Kessie. Sui social è un festival di ironia e considerazioni: ” Al terzo rigore il pallone se lo porta via l’arbitro” o anche: “Dammi 3 parole: CALCIO DI RIGORE”.

Dopo l’errore dello svedese, che prima della gara era stato difeso da Maldini, il popolo rossonero si è ribellato: “A prescindere dal goal, qui deve intervenire Pioli… Il rigorista deve essere Kessie..” o anche: “Noi ti difendiamo… Ma basta tirare rigori…” oppure: “Ibra io direi che è il momento di arrendersi all’evidenza e mettersi l’anima in pace con sti benedetti rigori, che tanto il modo di buttarla dentro la trovi lo stesso”

C’è chi scrive: “Se i rigori li battesse sempre Kessie a quest’ora sarebbe capocannonniere, potenzialmente stagione da 30 gol”

Non mancano considerazioni sarcastiche: “con 700 rigori a favore vince pure il Crotone lo scudetto!” o anche: “RIGORE. A cosa stai pensando? E perché proprio al Milan?” e infine: ” Più che lo scudetto sul petto dovranno appuntarsi un fischietto“

SPORTEVAI | 30-01-2021 16:53