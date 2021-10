Rinnovo di Brozovic in stallo, l'Inter sta perdendo la pazienza

Nuovo intoppo nella trattativa per il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il centrocampista croato era atteso alla Pinetina per un appuntamento cruciale con la dirigenza nerazzurra in compagnia di suo padre e della consulente legale, e invece si è presentato da solo. Simone Inzaghi sarà sicuramente soddisfatto perché quantomeno Brozovic si allenerà, lo saranno molto meno invece Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Ormai da mesi l’amministratore delegato e il direttore sportivo dei campioni d’Italia stanno provando a porre fine a questa telenovela, e la colpa, almeno apparentemente, non è del calciatore, che, sempre secondo la rosea, si è sempre dimostrato disponibile e costruttivo. Il problema è che di fianco a lui non sembra esserci una persona che sia in grado di portare avanti la trattativa con quella professionalità e quel savoir faire che sono necessari e quindi la stessa dirigenza, malgrado la volontà di riconoscere un aumento di stipendio a Brozovic, non ha la minima idea di quali siano le richieste del calciatore e del suo staff.

Pertanto i dirigenti nerazzurri ora vogliono far capire a Marcelo e alla sua famiglia che non è più tempo di rinvii e che questo atteggiamento di rimandare costantemente una vera e propria trattativa non è per nulla gradita. Ormai è chiaro che l’Inter vuole tenersi Brozovic, che veste la maglia nerazzurra dal gennaio del 2015, compirà 29 anni il 16 novembre ed è quindi nel pieno della maturità tecnica e agonistica di un calciatore, inoltre è stato centrale prima nel progetto di Antonio Conte e ora in quello di Inzaghi.

E’ chiaro però che, oltre a mettere pressione sul calciatore e la sua famiglia, bisognerà anche resistere alle pretendenti che indubbiamente ci saranno già da gennaio, quando teoricamente Brozovic potrebbe già firmare per un altro club.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT | 15-10-2021 11:23