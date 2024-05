Inter, Lautaro la prima spina di Oaktree: parti distanti, l’ansia dei tifosi sul web

La telenovela per il rinnovo dell'argentino è iniziata e le puntate sembrano molte: la ricostruzione, le parole di Marotta e il pensiero dell'agente

Come una canzoncina in estate, il rinnovo di Lautaro Martinez potrebbe diventare un nuovo tormentone. Un primo ostacolo da superare per l’Inter di Oaktree, che per dare un segno di continuità dovrà risolvere questa grana. L’attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2026, e le parti sono al lavoro ormai da mesi, come confermato sia dal club che dall’agente del calciatore, per un prolungamento. La richiesta però al momento sarebbe distante dalle cifre proposte dalla società.

Lautaro-Inter, rinnovo? Parla l’agente

“C’è una trattativa in corso e le parti puntano a una soluzione positiva. Lautaro in sei anni all’Inter ha rinnovato una sola volta dopo aver raggiunto quota 54 gol in nerazzurro, ora vuole lavorare per una nuova intesa” – questo la linea riportata da Sky e il pensiero di Camano, il procuratore che cura gli interessi del capitano nerazzurro. L‘Inter, a prescindere dalla proprietà, non avrebbe cambiato le carte in tavola. Certi paletti non possono essere superati per garantire la stabilità economica del club.

Marotta sul rinnovo di Lautaro

“Ci stiamo confrontando col suo procuratore che così come tutti gli agenti per fare bella figura vuole sempre tirare acqua al proprio mulino, ma sono ottimista. Lautaro ha voglia di rimanere e lo manifesta quotidianamente. Sicuramente per l’inizio degli allenamenti avrà il suo contratto allungato” – ha spiegato Marotta in occasione della festa degli Inter Club di Milano. “Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi” – ha ribadito Camano. Il pensiero è chiaro: si punta a un adeguamento del contratto. Per raggiungere l’intesa servirà un passo indietro sia da parte del club sia dal giocatore che veste la fascia da capitano.

Lautaro-rinnovo, la reazione social

Il pensiero sui social è molto vasto: “I romantici dimenticano che è un professionista e quindi sceglie cosa ritiene meglio per sé. In ogni caso, sono banale lo so, i giocatori passano l’Inter resta”. Poi si legge anche: “A me questa cosa di mettere in mezzo i sentimenti, sta un po’ antipatica. Quando i tifosi impareranno a diffidare dell’amore per la maglia dei giocatori, sarà sempre troppo tardi. Lautaro, sono più i gol che ti mangi (sbagli ndr) che quelli che segni, vedi di portare qualche soldo”. Io amo il capitano, ma a malincuore, se porta 120 milioni, lo porto io con la mia ape car dove vuole! Sei interista? Ok! Dimostralo!“.