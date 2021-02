Rinnovo nel mirino dell'Inter, ma scatta l'ironia dei social

Insieme a Romelu Lukaku, Nicolò Barella rappresenta probabilmente l’elemento davvero imprescindibile per l’Inter di Antonio Conte. Da quando è arrivato dal Cagliari, il centrocampista è costantemente migliorato, fino a diventare un giocatore insostituibile per la mediana nerazzurra: corre, lotta, recupera, rifinisce e segna. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, l’Inter è ben conscia dell’importanza di Barella e ha intenzione di tenerlo a lungo in nerazzurro.

L’Inter e il rinnovo di Barella

“Nicolò Barella sarà un simbolo del presente e del futuro dell’Inter – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter -. Per questo nelle prossime settimane entreranno nel vivo i dialoghi per il prolungamento del contratto. Dopo De Vrij, Bastoni e Lautaro toccherà al centrocampista essere blindato”.

Oggi Barella è legato all’Inter da un contratto da 2,5 milioni di euro annui con scadenza nel 2025: l’intenzione, dunque, è quella di aumentare l’ingaggio del centrocampista e renderlo un punto fermo del progetto nerazzurro.

Un piano, però, che ha sollevato lo scetticismo dei tifosi delle altre squadre. Nei commenti al tweet, i supporter di Juventus e Milan ironizzano sulla situazione societaria dell’Inter, incapace secondo loro di un investimento importante in questo momento.

L’ironia dei tifosi di Juve e Milan

“Ma se a giugno devono smantellare, altro che simbolo del futuro, Barella sarà una delle cessioni per ripianare i debiti”, il commento sprezzante di Juventi. “Con che soldi scusa? Quelli che devono a mezzo mondo? Dai non scherziamo” aggiunge Takka. “Io rinnoverei a 10 milioni l’anno, tanto poi non devono mica darglieli per davvero…”, colpisce il rossonero Francesco.

“Vabbè coi soldi finti io anche rinnoverei chiunque. Persino Conte”, insiste Alessandro. “Blindato con i soldi del monopoli cinese?”, si domanda Sheva.

Ma naturalmente gli interisti si fanno sentire. “I commenti inutili e mediocri rappresentano il disagio mentale che attanaglia questo social – scrive Mario – Tranquilli: l’Inter non fallirà, risolverà questa situazione, terra i suoi campioni e ne prenderà altri. Cose che ci potete fare? Zero”.

SPORTEVAI | 08-02-2021 09:47