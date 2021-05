Rischio squalifica, tifosi Juve e Milan sul piede di guerra

La Super Lega non smette di creare polemiche e dissapori. L’ultima notizia è arrivata nella serata di ieri dalla ESPN, e poi ribadita questa mattina dalle principali testate. La Uefa non ha dimenticato il tradimento dei 12 club fondatori della Super Lega e starebbe pensando a sanzioni pesanti nei loro confronti. Le società più a rischio sarebbero quattro: Juventus, Milan, Barcellona e Real Madrid. Le altre avrebbero o starebbero trovando un accordo con la Uefa per mitigare le sanzioni.

Uefa all’attacco

La possibilità di escludere alcuni club dalle prossime competizioni continentali ha creato un caso sui social. Il giornalista Fabio Ravezzani offre il suo punto di vista sulla vicenda: “Che la Uefa studi di escludere per 2 anni dalla Champions i club pronto a ripartire appena possibile con la Super Lega (Juve, Real, Barcellona e Milan) è del tutto normale. Che ci riesca, piuttosto improbabile”.

Tifosi sul piede di guerra

Sono tanti i tifosi di Juventus e Milan che sono sul piede di guerra sulla vicenda. Il giudizio è unanime, il comportamento della Uefa sulla materia è dispotico: “E’ incomprensibile – scrive Osvaldo – come anziché aggiustare la situazione continuino con la coercizione e tentino di ridimensionare le società scissionistiche che hanno le loro ragioni”. E ancora: “Quindi il calcio della meritocrazia e del popolo passa dalle minacce della Uefa per chi non si sottomette? Complimenti”.

La prova di forza che la Uefa vuole mettere in campo non convince i tifosi: “Io ancora non capisco quale sia il problema dell’Uefa, visto che questa SuperLeague, sarebbe un torneo parallelo alla Champions. Le squadre impegnate parteciperebbero anche a Champions o Europa League, hanno paura della concorrenza in Uefa?”.

Ceferin nel mirino

Ancora una volta a finire nel mirino dei tifosi è Aleksander Ceferin, il presidente della Uefa che è ormai indicato come il nemico numero uno: “Erano tutti informati, le firme degli altri 8 stanno ancora in calce, un tribunale ha avallato la legittimità, il presidente Fifa ha invitato alla calma. Ceferin è il più grande assista della Super Lega al mondo. Se procede, procedono anche loro. Pazzo suicida”.

SPORTEVAI | 06-05-2021 10:08