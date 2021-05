Juve, tutti d'accordo: "E' la nostra occasione"

Il fulmine Mourinho sul campionato, la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter: ora tocca alla Juventus. I fan bianconeri stanno vivendo con grande apprensione questo finale di campionato dove c’è ancora in bilico la qualificazione alla prossima Champions League.

Verso la ricostruzione

La Juve potrebbe cambiare molto in vista della prossima stagione. Si parla tanto di una rivoluzione anche nei quadri societari, ma i tifosi sono concentrati più sul campo e in particolare sulla scelta del nuovo allenatore. In casa bianconera sembra essere aperto un ballottaggio che riguarda due ex diversi. Da una parte c’è la possibilità di riavere Massimiliano Allegri, dall’altra quella di provare una nuova avventura con un ex, ma del campo, come Zinedine Zidane.

Assalto alla Champions

L’ex trequartista francese ha appena dato l’addio alla competizione continentale dove il suo Real Madrid è stato sconfitto in semifinale dal Chelsea e sui social i tifosi indicano in Zizou come il candidato ideale per aprire un nuovo ciclo in casa bianconera. “Zidane è il migliore che possiamo prendere”, dice senza mezzi termini un tifoso. E ancora: “Zizou dovrebbe essere la nostra priorità numero uno, prendere un allenatore che ha già dimostrato di essere tra i migliori, invece di provare a risparmiare come abbiamo fatto lo scorso anno”.

Tutti d’accordo

L’obiettivo Champions rimane sempre quello principale nella testa dei tifosi bianconeri, e il tecnico francese si può considerare un vero e proprio esperto in materia con tre successi. Un nome che sarebbe dunque condiviso da tutti: “Zidane è l’unico nome che probabilmente nella storia dello Juventus Twitter metterebbe tutti d’accordo”.

C’è anche chi ritiene che il tecnico non sia quello più adatto a una squadra che ha bisogno di una rifondazione, mentre c’è chi come Patrizia tra Allegri e Zidane non ha nessuna preferenza: “Basta che il prossimo sia uno dei due e io sono contenta. Poi però serve un centrocampo vero e un numero 9, titolare e affidabile”.

SPORTEVAI | 06-05-2021 08:36