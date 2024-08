Lazio abbonata alle risse: dopo Frosinone ecco cosa è successo col Southampton, Baroni invece attacca Castellanos

Nell'amichevole al St Mary's Stadium sono stati espulsi Alcaraz e Romagnoli. Nel post-partita il tecnico dei biancocelesti ha parlato così del Taty

Ben poco amichevole. Dopo la rissa in Frosinone-Lazio, anche la trasferta in Inghilterra contro il Southampton ha portato in dote un parapiglia clamoroso, sfociato nelle espulsioni di Alcaraz e Romagnoli. Al St Mary’s Stadium il test tra gli uomini di Martin e quelli di Baroni si è concluso sul risultato di 1-1, per effetto delle reti di Brereton Diaz al 5′ e di un gran gol in rovesciata dal limite dell’area di rigore di Castellanos, al 32′, ma a rubare la scena alle giocate sono state quelle da Far West intorno all’ora di gioco.

Rissa in Southampton-Lazio, cosa è successo

Ma cosa è successo? Al 59′, Charles ha commesso fallo su Zaccagni: entrata dura, con il nazionale azzurro di spalle falciato mentre stoppava il pallone. Cataldi ha protestato con l’arbitro Robinson, che già nel primo tempo era stato costretto ad ammonire Guendouzi, Pellegrini e Castellanos. Sul centrocampistsa della Lazio si è avventato come una furia Alcaraz, che gli ha messo le mani al collo scaraventandolo a terra. Un gesto, quello dell’ex Juve, che ha innescato un effetto domino di tensione. I componenti delle panchine sono schizzati in campo, compresi Baroni e Martin che hanno cercato immediatamente di riportare la calma mentre spintoni e strattoni non riuscivano neppure più a contarsi. Romagnoli ha “vendicato” Cataldi. Il gioco è ripreso dopo cinque minuti e senza due giocatori: espulsi Romagnoli e Alcaraz. Un poco edificante bis che fa il paio con quello registrato in Frosinone-Lazio, caratterizzato da faccia a faccia e confronti a muso duro.

Secondo tempo condizionato

Il secondo tempo dell’amichevole è stato inevitabilmente condizionato dalle espulsioni che, sommate alla girandola delle sostituzioni, hanno spezzato il ritmo fino a far diventare l’ultima mezz’ora di gioco una sorta di lungo conto alla rovescia in attesa del fischio finale: arrivato senza neppure un minuto di recupero e con una conduzione di gara formato tolleranza zero da parte di Robinson che, evidentemente, ne aveva avuto evidentemente abbastanza ed ha voluto stroncare sul nascere ogni possibile nuova schermaglia.

Baroni stuzzica Castellanos, il commento di Gila sulla rissa

A fine gara, Marco Baroni ha giocato in contropiede e mentre tutti tessevano le lodi per Castellanos, lo ha spronato: “Taty ha fatto un eurogol, ma credo sia più opportuno sottolineare il gol che ha sbagliato prendendo la traversa. Ha optato per un tocco sotto, ma deve essere più preciso e cattivo. Bisogna calciare, attaccare la porta e migliorare ancora nella finalizzazione. Uno come lui deve fare gol”. Gol sfiorato anche da Lazzari (palo scheggiato nel primo tempo) e Isaksen (palo-linea nella ripresa). Tornando sulla rissa, invece, Gila (al rientro) ha commentato: “Non è una bella immagine, ma vuol dire anche che lottiamo ognuno per l’altro”.