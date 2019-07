Rissa Sgarbi-Mughini, l'ironia degli anti-Juve

Promette di stabilirsi per lungo tempo in cima alla hit parade dei momenti trash della tv italiana la clamorosa lite in diretta tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini durante il talk show Stasera Italia, su Rete 4. Il critico d’arte e l’opinionista si sono resi protagonisti di un acceso diverbio sfociato in spinte, sediate e insulti, che ha costretto il conduttore Giuseppe Brindisi a oscurare la scena. Gli hashtag #sgarbi e #mughini sono subito entrati in top trend su Twitter e tra i commenti sono numerosi quelli che richiamano la fede juventina di Mughini.

Lo scontro – Ma cosa ha innescato lo scontro? La discussione, incentrata sulle indagini sui presunti fondi russi alla Lega, è degenerata quando Sgarbi ha attaccato la magistratura, secondo lui corrotta, scatenando la risposta di Mughini, turbato dal vilipendio delle istituzioni. I due hanno iniziato a beccarsi e a interrompersi a vicenda, alzando sempre più la voce. “È imbarazzante”, “Vergognati”, “Lo prendo a pedate”, prima del vero e proprio scontro a sediate e dell’intervento degli addetti di studio, con in sottofondo altri “testa di c…” e “pezzo di m…” chiaramente intuibili fuori onda.

I commenti – Sono soprattutto i non juventini a commentare la vicenda. “I termini ‘corrotto’ e ‘vergognati’ ben si addicono alla fede calcistica di Mughini“, ironizzano in molti, mentre qualcuno sottolinea il volo all’indietro dell’opinionista siciliano subito dopo aver dato una spinta al critico d’arte: “Rigore per la Juve“. Sono in molti a sottolineare anche l’espressione imbarazzata e divertita di Maria Giovanna Maglie, proprio in mezzo ai due contendenti, mentre vari fan di fede bianconera sono sì indignati ma non per la rissa, quanto per i titoli utilizzati da alcuni siti web nel raccontarla: “Lo juventino Mughini preso a sediate: tu chiamale se vuoi, ossessioni”.

SPORTEVAI | 25-07-2019 10:16