La Juve Next Gen in 10 si arrende al Latina, il Cerignola cade e si riapre tutto

Il Cerignola perde a Crotone (2-1) e l'Avellino spera. I bianconeri cadono a Latina nel finale (rosso a Puczka). Sconfitte per Feralpisalò e Torres

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri 15 gare della 32^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A, in attesa di Padova e Vicenza in campo stasera, crolla la Feralpisalò (ko 4-1 in casa dell’Atalanta Under 23). Nel girone B inciampa ancora la Torres, battuta dalla Pianese (2-1). Nel girone C fa rumore la caduta del Cerignola capolista (2-1 a Crotone).

Lega Pro, 32^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A crolla la Feralpisalò terza in classifica: l’Atalanta Under 23 torna al successo dopo due mesi di attesa battendo i gardesani 4-1. A segno due volte Ghislandi, Bernasconi e Vavassori, per gli ospiti il momentaneo pareggio di Crespi. Alle spalle della Feralpisalò esulta l’Albinoleffe che, con molta probabilità, fa scendere i titoli di coda sulle speranze salvezza dell’Union Clodiense, al 4° ko di fila e 7 punti dal penultimo posto: 3-1 per i seriani, quarti in classifica (reti di Munari, Parlati e Fossati su rigore; penalty di Firenze per i veneti).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bene il Renate, che regola il Lumezzane in trasferta con i gol di Spedalieri e Mazzaroppi. Risale la Triestina: vittoria di misura sulla Pro Patria firmata Udoh. L’Arzignano si prende i tre punti battendo a domicilio la Giana Erminio: decide un gol di Bernardi al 42’ della ripresa. In zona salvezza importante successo del Caldiero Terme: 2-0 al Novara con due calci di rigore, di Scappini e Filiciotto.

Lega Pro, 32^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B si è giocata soltanto Pianese-Torres. I sardi, quarti in classifica, confermano le difficoltà dell’ultimo periodo (3 ko in 4 gare, un solo punto), si rialza, invece, la formazione toscana reduce da tre sconfitte di fila. Botta e risposta in avvio: dopo 4’ il risultato è sull’1-1, grazie alle reti di Mignani e Fischnaller. Nella ripresa il gol di Da Pozzo regala i tre punti alla squadra di Formisano.

Lega Pro, 32^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C termina la striscia positiva del Cerignola capolista, che non perdeva dal 20 ottobre scorso. Il Crotone si prende la scena e sale al 4° posto (10 punti nelle ultime 4 gare), lasciando invariata la distanza in vetta tra gli ofantini e l’Avellino (-1), che ieri ha riposato per l’assenza del Taranto (è rimasto a guardare anche il Benevento, che avrebbe dovuto affrontare la Turris, esclusa dal campionato). Dopo il gol di Vitale, in chiusura di tempo, il Cerignola ha risposto con Salvemini al quarto d’ora della ripresa (episodio contestato dai pitagorici per un fallo su Silva a centrocampo, non sanzionato dall’arbitro). Il Crotone ha reagito vincendo la partita con la zampata di Ricci.

Non molla il Monopoli, che si tiene stretto il 3° posto pareggiando nel recupero a Picerno: lucani avanti due volte con Esposito e Maiorino, ma ripresi prima da Pellegrini (1-1 a fine primo tempo) e poi da Yeboah al 91’. Prosegue la rimonta del Catania, che si aggiudica il derby in casa del Messina, sempre più vicino alla Serie D e a una triste estate (peloritani a rischio fallimento): l’1-0 è firmato da Lunetta.

Trapani in caduta libera: 4° ko consecutivo, anche il Giugliano passa al Provinciale. A Torrente non basta Anatriello, i campani vincono con le reti di Del Sole e Nepi. Il Latina sorprende la Juventus Next Gen nel finale. Bianconeri avanti fino all’80’ (2-2 di Improta), nonostante l’espulsione di Puczka a fine primo tempo, sul risultato di 1-0 per i pontini (gol di Rapisarda). La doppietta del subentrato Turicchia porta in vantaggio la squadra di Brambilla ripresa nel finale e battuta a due minuti dal 90’ dal gol di Zuppel.

In zona salvezza preziosi successi di Cavese (1-0 a Foggia, a segno Verde in avvio di gara) e della Casertana, che saluta il ritorno in panchina di Manuel Iori rifilando un sonoro 4-0 al Sorrento (reti di Kallon, doppietta di Proia e Gatti più un rigore sbagliato da Vano, tutto nella ripresa).

Lega Pro, 32^ giornata, le gare di stasera

Questa sera si giocano le ultime 6 gare della 32^ giornata del campionato di Lega Pro. Tutte alle ore 20.30. Nel girone A scendono in campo il Padova capolista (in casa contro la Pergolettese) e il Vicenza, secondo a due punti (a Lecco). In programma anche Trento-Alcione Milano.

Nel girone B proseguirà il duello a distanza tra l’Entella prima della classe (derby in casa contro il Sestri Levante) e la Ternana, che insegue a due punti (delicata trasferta a Ferrara contro la Spal). Nel girone C chiude il programma Potenza-Team Altamura.