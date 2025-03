Crollo Pescara, il Monopoli solo al 90’ supera la Casertana e resta in corsa

Il Vicenza accorcia a -1 dal Padova (ko a Novara). L'Entella vince a Gubbio e torna a +4 sulla Ternana (0-0 col Perugia). Flop Pescara

Si sono disputate ieri altre 13 gare della 33^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A, il Vicenza – con il 2-1 al Caldiero Terme – si riavvicina al Padova, battuto 2-1 dal Novara. Nel girone B, la Ternana frena nel derby col Perugia e vede allontanarsi l’Entella (2-0 a Gubbio), ora a +4. Nel girone C, il Monopoli piega la Casertana nel finale e consolida il 3° posto in attesa dei posticipi di questa sera.

Lega Pro, 33^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A, la 3^ sconfitta del Padova nelle ultime 5 giornate vivacizza la corsa alla promozione diretta. I biancoscudati perdono 2-1 a Novara: Asencio e Bertoncini, poi il gol di Spagnoli e il 2-2 mancato da Liguori, che si fa parare il rigore da Minelli. L’episodio decisivo ha fatto infuriare il tecnico patavino Andreoletti: “Le gerarchie sono chiare, se qualcuno ha sbagliato pagherà le conseguenze”, ha dichiarato nel post-gara.

Ne approfitta il Vicenza che, con lo stesso risultato, la spunta sul Caldiero Terme: gara già in discesa a fine primo tempo chiuso avanti di due reti, quelle di Morra (di testa) e Rauti (in diagonale). Nella ripresa accorcia Marras per gli ospiti, ma non basta. Al 3° posto staziona la Feralpisalò: 2-0 al Trento (reti di Balestrero e Di Molfetta). Dietro c’è l’Albinoleffe, che regola la pratica Lumezzane conquistando il 3° successo di fila: 2-0 firmato da un’autorete di Pittino e dal solito Zoma.

Il Lecco ha la “pareggite”: 5° segno X di fila per la squadra di Valente che ferma la Virtus Verona sull’1-1: apre Sipos di testa, pareggia Manfrin dal dischetto. Vince pure l’Arzignano, 2-0 sul campo della Pergolettese (reti di Milillo, di testa, e di Lakti in contropiede).

Lega Pro, 33^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B, l’Entella scappa di nuovo via dalle grinfie della Ternana, fermata sul pari nel derby casalingo contro il Perugia (0-0, ma due traverse colpite dagli uomini di Abate). Gli umbri scivolano a 4 punti dalla vetta, dopo il successo dell’Entella per 2-0 sul campo del Gubbio: imbattuta da settembre, la capolista spazza via l’avversario con le reti di Franzoni (errore di Rosaia) e Bariti, a fine primo tempo. Il rosso a Franzoni, nella ripresa, non sposta gli equilibri.

Crolla il Pescara, travolto 3-1 dal Sestri Levante, che si è tolto dall’ultimo posto (occupato dalla coppia Legnago–Milan Futuro) con una prestazione maiuscola: sblocca Valentini, pareggia il Pescara con Meazzi, ma prima dell’intervallo Podda riporta avanti i liguri. A inizio ripresa la mazzata decisiva: fallo di Plizzari su Cominetti e rigore trasformato dall’ex Clemenza.

Rocambolesco 3-2 in Pineto-Spal. Padroni di casa avanti con Germinario e Bruzzaniti, a inizio secondo tempo la Spal rimane in 10 per l’espulsione di Fiordaliso, ma riesce a pareggiare con la doppietta del subentrato Karlsson. Quindi l’epilogo sfortunato, con l’autorete di Nador, che regala i tre punti al Pineto e condanna gli estensi, sempre più invischiati in zona playout.

Lega Pro, 33^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, il Monopoli consolida il 3° posto spuntandola al 90’ contro la Casertana: Pellegrini prima si fa parare il rigore da Zanellati, poi ribadisce in rete il pallone dell’1-0. Il Crotone rallenta la rimonta del Catania: 0-0 al Massimino, con il portiere dei calabresi D’Alterio sugli scudi.

Colpaccio del Messina sul campo del Giugliano. I peloritani, nonostante i gravi problemi societari, rimontano l’avversario avanti due volte con Del Sole e Minelli. A inizio ripresa pareggia Luciani dal dischetto, Gyamfi fa 2-2 al 39’ della ripresa, facendosi trovare pronto sotto porta e in pieno recupero, il messinese di nascita Marco Crimi sbanca il De Cristofaro spingendo in rete un pallone vagante in area piccola.

Lega Pro, 33^ giornata, le gare di oggi

Questa sera si disputeranno le ultime 2 gare della 33^ giornata del campionato di Lega Pro, entrambe del girone C. Alle 20.30, l’Avellino ospita il Potenza con l’obiettivo di scavalcare il Cerignola al 1° posto (gli ofantini riposano per l’esclusione del Taranto). Benevento-Picerno è l’altro posticipo.