Ritiro di Valentino Rossi: Carlo Pernat fa chiarezza

Intervistato da Gpone.com Carlo Pernat ha parlato del futuro di Valentino Rossi: "Le sue ultime dichiarazioni sul ritiro ci stanno: in questi mesi ha pensato molto ma dalle informazioni che ho, dovrebbe continuare, il problema è la squadra da portarsi in Petronas".

"Rossi vorrebbe portare tutti i suoi uomini mentre il team sembra che gliene permetta solo due. Le persone che fanno parte della squadra del Dottore viaggiano tutti in business: sembra una cavolata ma è molto importante soprattutto ora che Petronas ha ridotto gli ingaggi dei suoi dipendenti. Vale comunque vuole portare tutti per una questione psicologica, e poi non deve imparare niente da nessuno":

Pernat ha fatto chiarezza anche su Danilo Petrucci: "In questo momento ha tre strade: la Superbike con la Ducati, che formalizzerà un'offerta per i prossimi due anni, Aprilia, ma prima bisognerà aspettare Iannone, e l'ultima strada è quella che lo porterebbe nel team di Luca Cecchinello".

"Iannone potrebbe anche approdare in Ducati – ha detto -, con Miller sarebbe una squadra davvero 'ignorante'. Andrea poi si sta allenando forte: ha capito molte cose della vita e Dall'Igna ha grande considerazione di lui".

Su Pecco Bagnaia: "Il suo contratto scade a fine anno ma se ripete una stagione come la scorsa non credo che Ducati lo confermerà. Potrebbero esserci due selle libere in Pramac nel 2021: Martin è un'opzione, poi ci sono Bstianini e Baldassarri".

Dopo l'emergenza Coronavirus si avvicina la ripresa: "Le notizie che arrivano dagli altri sport sono incoraggianti per la Motogp: la Formula 1 ha ottenuto il via libera per partire in Austria e a breve ricominceranno anche in Spagna. Io sono convinto che dal secondo weekend di Misano il paddock sarà aperto ai media, so che c'è una valutazione in corso per permettere anche al pubblico l'accesso alle tribune".

SPORTAL.IT | 31-05-2020 10:43