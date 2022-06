28-06-2022 08:40

Dopo un mesetto in letargo la Juventus in questi giorni appare scatenata sul mercato: prevista una raffica di annunci a partire dal 1 luglio, giorno in cui si apre ufficialmente la finestra estiva, ma i nomi di Pogba e Di Maria non sono i soli che potrebbero arrivare, così come la lista di chi è destinato ad andar via è abbastanza lunga.

Il Psg ha messo gli occhi su de Ligt, entrando in concorrenza col Chelsea, ma al di là dell’interesse per il difensore vorrebbe riprendersi Kean e soprattutto cedere due esuberi della larghissima rosa.

Il Psg vorrebbe cedere Paredes e Icardi alla Juventus

L’idea dei francesi è quella di spedire a Torino Paredes, il cui nome era già circolato in questi giorni, e soprattutto Mauro Icardi. A lanciare l’indiscrezione secondo cui l’ex Inter è stato offerto ai bianconeri, questa volta, è La Repubblica: secondo il quotidiano, l’attaccante è stato proposto a Federico Cherubini insieme a Leandro Paredes, che la Signora ha messo nel mirino con l’obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri un regista puro, da affiancare a Pogba e Locatelli.

Icardi viene da anni difficili in Francia

L’argentino era un vecchio obiettivo della Juve, che l’aveva corteggiato a lungo prima che questi scegliesse il Psg ma l’avventura in Francia di Maurito è stata tutt’altro che esaltante. Un avvio dignitoso e poi piano piano l’oblio, chiuso dagli acquisti sempre più clamorosi che il Psg ha effettuato in questi anni, da Mbappè a Messi.

Non è un mistero che anche davanti la Juve sia in cerca di rinforzi, per arricchire la rosa di un vice di Dusan Vlahovic. E Icardi è un esubero al PSG, dove ormai non rientra più nel progetto tecnico. La posizione della dirigenza bianconera su questo fronte, però, è chiara: un tentativo si potrebbe fare soltanto qualora l’ex Inter diventasse una vera occasione, ovvero nel caso in cui per acquistarlo basterebbe un investimento ridotto e il giocatore sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio.

I tifosi della Juventus divisi sull’ingaggio di Icardi

Fioccano le reazioni: “Me lo stavo giusto chiedendo. “Incredibile… mille intrecci con il PSG e ancora nessuno parla di Icardi”. TAAAAAAAAAC” oppure: “Ma per l’amor di Dio.. De Ligt + Kean sono almeno 140 milioni, Icardi e Paredes assieme non arrivano a 40 milioni” e ancora: “Datemi tutti gli scarti del Psg escluso Icardi”

C’è chi scrive: “Non è estate senza Icardi alla Juventus…Dal 2019 in loop” e ancora: “Al posto di Kean sì, Kean non è nelle grazie di Allegri, meglio mandarlo via se deve essere sprecato”

Il web è scatenato: “Come vice VLAHOVIC o come suo partner visti i nomi che giravano sarebbe il top..magari in prestito..” e infine: “Ooooooh iniziavo a chiedermi perché non fosse ancora uscito questo nome. IL MERCATO È UFFICIALMENTE APERTO”

