Rivelazioni di Di Marzio su Donnarumma riaccendono la polemica sul web

15-11-2021 08:17

Ancora tu, ma non dovevamo parlarne più? Per un motivo o per l’altro Gigio Donnarumma continua a far rumore nel mondo Milan. Se la partita deludente contro la Svizzera sembrava aver chiuso ogni capitolo sui rimpianti dei tifosi e se lo sfogo del giocatore, deluso per le panchine al Psg, aveva scatenato reazioni dispettose ecco che a rimettere i riflettori sullo stabiese è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Per Di Marzio Donnarumma voleva dire sì al Milan

Intervenuto sul canale youtube di Carlo Pellegatti, il giornalista di Sky rivela:

“Non so quanti tifosi del Milan se lo ricordano, ma Donnarumma dopo Bergamo piange perché sa già che quella sarà la sua ultima partita in rossonero; nei giorni precedenti, infatti, gli era stato detto che era già stato acquistato un altro portiere. È stata una decisione del Milan di non aspettare. Donnarumma voleva aspettare la certezza della qualificazione in Champions League, perché lui voleva partecipare alla Champions. Ma il Milan non poteva aspettare, perché rischiava di perdere Maignan a causa dell’inserimento della Roma”.

Poi aggiunge:

“Il goal a sorpresa l’ha fatto il Milan: il portiere l’ha chiuso prima. Secondo me, il lunedì dopo Bergamo, se Gigio fosse stato chiamato in sede avrebbe firmato con il Milan“

I tifosi si dividono sulle rivelazioni di Di Marzio

Fioccano i commenti sui social: “Di Marzio ha detto la verità secondo me. È evidente da come si sono svolti i fatti che è stato il Milan a decidere dopo aver aspettato per mesi il panzone. Quando 99 ha deciso c’era già Maignan è chiaro che andò così” o anche: “Se ciò che dice Di Marzio fosse vero ancora una volta sarebbe dimostrata incompetenza di Maldini e Massara a gestire i questi casi. Tradotto, se ci fosse stato Marotta avrebbe rinnovato sicuramente come hanno rinnovato Lautaro e Barella”

C’è chi osserva: “Sto fatto che si sta parlando ANCORA di un panchinaro del PSG sul mancato rinnovo con la sua ex squadra il 14 Novembre 2021 mi puzza” o anche: “Per me Di Marzio ha ragione su tutto. Detto questo, senza la maxi commissione all’agente per me non si sarebbe comunque rinnovato un tubo” e infine: “Non ci si lascia fregare da nessuno, tantomeno da un bamboccio avido e senza spina dorsale, che viene usato come un pupazzo da ventriloquo da Raiola“.

SPORTEVAI