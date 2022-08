Rivelazioni su Paul, Pimenta e Mbappè: Mathias Pogba scatena la bufera

28-08-2022 13:36

Rivelazioni clamorose, esplosive. Su suo fratello Paul, anzitutto. Ma non solo. Nel mirino anche l’agente Rafaela Pimenta, colei che ha raccolto l’eredità del compianto Mino Raiola. E persino Kylian Mbappé. A minacciare, attraverso un video diventato immediatamente virale sui social, Mathias Pogba. Il fratello della stella della Juventus e della nazionale francese ha pubblicato un messaggio su Instagram, facendo scoppiare un autentico caso.

Il video shock di Mathias Pogba su Instagram

“Il pubblico francese, inglese, italiano e spagnolo, in altre parole il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più la Francia e la Juventus, i compagni di squadra di mio fratello e i suoi sponsor meritano di sapere certe cose”, le parole di Mathias Pogba. “Per prendere una decisione informata se merita l’ammirazione, il rispetto e l’amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l’onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare alla Juventus, se è una persona affidabile, che qualsiasi giocatore merita di avere al suo fianco”.

Fratello Pogba attacca Pimenta e Mbappé

La promessa di rivelazioni scottanti coinvolge Rafaela Pimenta e Kylian Mbappé: “Che oggi chiamiamo la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre. Penso che quello che ho da dire interesserà molte persone: vi racconterò cose molto importanti su Kylian Mbappé, la stella del calcio mondiale. Ci sono molti elementi e testimonianze per confermare le mie parole. Tutto quanto. Potrebbe essere esplosivo”.

Video Mathias Pogba, la replica degli avvocati

Alle dichiarazioni del fratello di Pogba ha fatto seguito una nota dei rappresentanti legali di Paul Pogba, della madre Yeo Moriba e di Rafaela Pimenta, riportata da L’Equipe: “Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social non sono purtroppo una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione in una banda organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state allertate un mese fa e non ci saranno ulteriori commenti in relazione all’indagine in corso”.

Caso Pogba: sui social scoppia il putiferio

Tante le reazioni sui social, soprattutto in Francia. In Italia a commentare sono soprattutto i tifosi della Juventus, come Aladin: “Faranno un documentario anche su questo?”. Max invece è sarcastico: “L’affaire Pogba sta diventando più appassionante di Dallas“. Qualcuno osserva sconsolato: “E meno male che sono fratelli”. Mentre Paolino sceglie l’ironia: “Mathias è notoriamente interista e la sua è una chiara manovra per destabilizzare la Juve“.