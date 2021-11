Rocchi salva gli arbitri ma sui social esplode la polemica

09-11-2021 12:01

Ancora gli arbitri al centro del discorso. A scatenare le polemiche stavolta sono le parole del designatore Gianluca Rocchi. Secondo il numero uno dei fischietti italiani sono 8 gli errori certificate dalle statistiche Var nelle prime 12 giornate di campionato.

Gli 8 errori evidenziati da Rocchi

Secondo quanto sostenuto dall’Aia tra gli episodi che risultano come errori nelle prime 8 giornate di campionati c’è il gol annullato a Linetty in Torino-Genoa e quello non annullato a Pasalic in Atalanta-Milan. Secondo i dati dell’Aia sarebbero stati il 6,57% sul totale delle decisioni presi, con il Var la percentuale di errori scende all’1,46%. Il tema centrale resta però quello dei troppi rigori concessi nelle prime giornate, che restano ancora troppi rispetto alle medie europee.

Le parole di Rocchi scatenano la bufera

A lanciare il tema sui social è il giornalista Maurizio Pistocchi che su Twitter scrive: “Per Gianluca Rocchi, neo designatore arbitrale, gli errori commessi dagli arbitri sono 8. “Ah però – penso – una onesta considerazione, dopo una domenica piena di errori a Venezia, Milano, Torino, Napoli, Spezia e Cagliari”. Poi leggo: 8 in tutte le 12 giornate. Meglio tacere”.

Il tema arbitrale resta molto caldo e nel mirino finiscono anche i vertici dell’Aia: “Questo ci ha rovinati, vuole portare di nuovo il calcio senza la Var, sta trovando tutti i modi possibili per limitarla, se non proprio eliminarla. Cerchiamo di cacciarlo prima che sia troppo tardi”. E ancora: “Gli arbitri devono cominciare a metterci la faccia. Alla fine di ogni partita conferenza stampa obbligatori, così vediamo se smettono di fare i fenomeni”.

La classe arbitrale è sempre sotto accusa: “Per me sono la rovina del calcio, io credo che gli errori sono fatti con il proposito per favorire alcune squadre come questi 9 anni passati che hanno favorito la Juve, mi ricordo qualche anno fa favorirono la Roma concedendo rigori inesistenti e la Roma fini il campionato al secondo posto”.

