Roland Garros, Paolini sulle orme di Sinner: Avanesjan battuta in rimonta, primo quarto di finale in uno Slam

Continua senza sosta la cavalcata di Jasmine Paolini al Roland Garros: supera in rimonta Elina Avanesjan e centra i quarti di finale, dove sfiderà ancora una volta Rybakina.

C’è sempre una prima volta: quella di Jasmine Paolini nei quarti di un torneo slam fa rima con Parigi, il teatro dei sogni dove in estate ci sarà da giocare per le medaglie olimpiche (tanto in singolare quanto in doppio), ma che nel frattempo è diventato il giardino preferito della tennista garfagnina, per la prima volta approdata tra le prime otto in un major. E la formula per arrivarci è sempre la stessa: un set per prendere le misure e “illudere” l’avversaria di turno, poi la reazione veemente e senza lasciare spazio ad alcuna velleità. Risultato? Jasmine continua a correre spedita, risalita alla numero 13 del ranking e a una sola partita dall’approdo in top ten. Sognare a questo punto è più che lecito…

