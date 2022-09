Roma, Abraham può tornare al Chelsea

27-09-2022 19:58

Spunta una nuova vecchia possibilità per il futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese potrebbe infatti tornare al Chelsea a partire dalla prossima estate. Come riportato da football.london, con Graham Potter in panchina al posto di Thomas Tuchel i Blues vorrebbero ora riabbracciare il centravanti della Roma.

Tanto che Abraham, passato ai giallorossi nell’estate 2021 per 40 milioni, potrebbe tornare al Chelsea a fine stagione quando i Blues potranno esercitare una clausola di riacquisto da 75 milioni di euro. Se il club londinese vorrà spendere quasi il doppio rispetto alla vendita, allora Abraham potrà lasciare la Roma.