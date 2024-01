Roma agli arabi: via i Friedkin, Malagò presidente e Totti vice. Il club smentisce, i tifosi sognano

Dagospia sgancia la bomba: trattativa in corso per la cessione della Roma dai Friedkin a un gruppo di investitori arabi. La smentita non attenua le speranze dei tifosi giallorossi.

20-01-2024 12:51

Dopo Daniele De Rossi, il ritorno di Francesco Totti. Roma, sponda giallorossa, sogna di tornare al passato. Dopo ‘Capitan Futuro’, sarebbe infatti pronto il ritorno del ‘Capitano’ vero, quello con la maglia numero dieci. A sganciare la bomba è il sito Dagospia, con un annuncio potenzialmente dirompente. Il club giallorosso potrebbe infatti passare di mano, con l’avvento a Trigoria di una nuova proprietà. Pronto un nuovo presidente – nientemeno che il numero uno del Coni, romanista doc, Giovanni Malagò – e, accanto a lui, l’ex Pupone nelle vesti di vice. Fantacalcio? Fantascienza? Chissà. Neanche il tempo per i Friedkin di smentire, che in città i tifosi sono già in fermento.

Roma agli arabi: Dagospia sgancia la bomba

Ma cosa ha scritto Dagospia sulla clamorosa rivoluzione che starebbe per interessare la Roma? Ecco il flash, scritto nel consueto stile dissacrante: “Flash! Roma da mille e una notte – Quei peracottari dei Friedkin sono arrivati al capolinea. Si rincorrono le voci di una trattativa con un fondo arabo per la cessione del club giallorosso. Il nuovo corso dovrebbe avere Giovanni Malagò come presidente e Francesco Totti come suo vice…”. Quindi l’aggiunta: “La Roma smentisce: ‘Notizie prive di fondamento'”.

Roma: Friedkin via, arrivano Totti e Malagò

Certo che negli ultimi giorni ci si è interrogati molto sulla portata dei cambiamenti in atto nella Roma. Pochi giorni dopo l’annuncio del divorzio dal ds Tiago Pinto, alla conclusione dell’ennesimo mercato “al risparmio” del club, alle prese coi paletti del Financial Fair-play, è infatti arrivata la clamorosa decisione di separarsi da José Mourinho. L’avvento di Daniele De Rossi in panchina, per molti, potrebbe essere stato solo un modo per “tenere calma” una piazza che però, per il match contro il Verona, dovrebbe contestare comunque e in blocco la proprietà statunitense. I Friedkin non godono più, nella Capitale, del credito degli inizi. E le voci di possibili trattative con investitori, ancor prima dell’annuncio di Dagospia, erano ricorrenti.

Tifosi giallorossi in fermento, sperano sia vero

Tra i tifosi della Roma c’è fermento sui social. “È un’ipotesi magari anche infondata… Ma se provaste a fare un sondaggio tra i tifosi… vi accorgereste di quanti auspicherebbero che fosse vera!”, scrive un utente su X. “Non illudetemi per favore”, aggiunge un altro. “Magari ce cascano”, è il commento sarcastico di un altro fan. “Se smentiscono c’è qualcosa”, è la deduzione di Romolo. “Spero proprio che sia tutto vero, solo per Totti naturalmente”, l’auspicio di una giovane tifosa giallorossa. “Malagò stamo ai livelli de Montezemolo”, è lo scetticismo palesato da un altro utente in un gruppo di fan.