Roma, arriva la stangata per il vice di Mourinho

Tre giornate di squalifica in Europa per Foti, per un'aggressione a un altro giocatore contro il Feyenoord.

12-05-2023 17:35

Dopo la grande gioia per la vittoria sul Bayer Leverkusen nella semifinale d’andata, ecco una brutta notizia per la Roma in Europa League. L’Uefa ha infatti deciso di squalificare per tre giornate Salvatore Foti, ovvero il vice di José Mourinho che non potrà così accompagnare il portoghese nella gara di ritorno di giovedì prossimo in Germania.

Foti è stato squalificato a seguito di “un’aggressione a un altro giocatore”, come riportato nella nota dell’Uefa. L’episodio era avvenuto nel quarto di finale di ritorno in casa contro il Feyenoord, quando il vice di Mourinho era stato espulso per una manata rifilata a Gimenez nei pressi dell’area tecnica della panchina giallorossa.