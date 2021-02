Roma, bene il risultato ma i tifosi invocano Lourdes

Nel giorno dell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Braga, la Roma ritrova il suo bomber Edin Dzeko e la conferma di Mayoral, applaude il ritorno in giallorosso di El Shaarawy, ma è costretta a fare i conti con gli infortuni a Cristante e Ibañez. Perdite non da poco vista l’emergenza difensiva dettata anche dalle assenze di Kumbulla e Smalling.

Tifosi con Dzeko

A inizio partita, le attenzioni sono tutte per il ritorno da titolare di Dzeko dopo gli attriti con Paulo Fonseca. La fascia da capitano è sul braccio di Cristante, poi passa a Mancini e qualche tifoso non ci sta: “Oddio, sta cosa che Edin è bandito dalla fascia non mi piace per nulla”. Al 5′, il bosnico la sblocca, il web giallorosso esulta e non manca di punzecchiare Fonseca: “Torna, segna non perdona e …purgaaaaa grande Edin Dzeko”, “E vai Dzeko alla faccia di Fonseca!!!”, “Non c’è niente da fare… Se hai Dzeko, devi far giocare Dzeko. Daje Roma!”.

Il raddoppio e il ritorno del Faraone

Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica dal 54’ per il secondo giallo a Ricardo Esgaio, i giallorossi faticano a trovare il raddoppio. Il punto dello 0-2 arriva a 4’ dal termine e mette in discesa il discorso qualificazione. Ci pensa proprio Mayoral, entrato per Dzeko al 70’. Prima del gol, i tifosi giallorossi non nascondono il proprio dissenso: “vabbè non avere più difensori, però se non riescono a segnare almeno il secondo gol in una partita così è meglio che si danno all’ippica” e rimarcano il fatto di giocare in superiorità: “Stanno in 10, stiamo facendo pena”. Al 71’ fa il suo secondo esordio in giallorosso Stephan El Shaarawy e non può mancare un: “Bentornato Faraone”. Passano 13’ e lo 0-2 si materializza, permettendo ai tifosi della Roma di tornare a esultare: “Che goal ha fatto!”, “Finalmente il secondo gol! Così è un’altra cosa!!!”.

La preoccupazione dei tifosi

La gara della Roma è però segnata dagli infortuni occorsi al primo capitano di serata Bryan Cristante al 7’ e a Roger Ibañez al 53’. Perdite non di poco conto, vista l’emergenza difensiva e i tifosi giallorossi non possono non concentrare i loro malumori sul tema infortuni: “Siamo una squadra di cristallo”, “Speriamo non sia nulla di grave. Forza, Cristante!”, “Se si è rotto pure Ibanez annamo a Lourdes”.

