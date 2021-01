Roma, Bernard può arrivare con uno scambio

Dopo due anni di “inseguimento” le strade di Bernard e della Roma potrebbero incrociarsi. L’attaccante esterno brasiliano in forza all’Everton interessa ancora ai giallorossi, allenati da quel Paulo Fonseca che conosce bene Bernard per averlo avuto alle proprie dipendenze per due stagioni allo Shakhtar Donetsk tra il 2016 e il 2018.

E ora che a Liverpool il giocatore è impiegato con scarsa continuità, l’approdo in Italia può concretizzarsi.

Ad aprire a tale possibilità è stato l’agente di Bernard, Adriano Sperotto che, intervistato da ‘LaRoma24’, ha rivelato che i due club potrebbero perfezionare uno scambio: “Ho parlato diverse volte di Bernard Paulo Fonseca. Penso che uno scambio con Robin Olsen sia una possibilità”.



OMNISPORT | 04-01-2021 20:28