Roma-Braga, Fonseca: "El Shaarawy è pronto e giocherà"

La Roma ha la qualificazione agli ottavi di Europa League in discesa, dopo aver battuto per due a zero il Braga in Portogallo. Giovedì sera all’Olimpico non dovrà però sottovalutare l’impegno, o lo sgambetto potrebbe essere dietro l’angolo.

Gara presentata in conferenza stampa da Paulo Fonseca, al cui fianco è presente Stephan El Shaarawy. Che “domani giocherà, è pronto per aiutare la squadra”, come conferma il tecnico portoghese. Solerte, poi, nell’avvertire la Roma dei pericoli che il match dell’Olimpico presenta: “Questo turno non è chiuso, il Braga è forte e dobbiamo avere l’atteggiamento giusto. Conosco la mentalità di questo club, vogliono ribaltare questo risultato. Dobbiamo avere l’ambizione di vincere questa partita, non gestirla”.

Quando arriverà il momento di Pastore? “Non dimentichiamo che è stato fermo tanto tempo. Sta recuperando piano piano la migliore condizione fisica. Per me è importante averlo vicino alla squadra”.

Fonseca fa quindi il punto sugli infortunati in difesa in vista del big match di domenica contro il Milan: “Penso che per Smalling e Ibanez sarà difficile. Kumbulla è il più vicino al ritorno”.

L’emergenza difensiva non dà tregua: tornando indietro, Fonseca lascerebbe ancora fuori dalla lista UEFA sia Fazio che Juan Jesus? “Ma ne parliamo perché abbiamo avuto una situazione anormale, specialmente in difesa. Ho preso la mia decisione e non è possibile tornare indietro. Abbiamo una scelta limitata e un numero limitato di giocatori”.

Fonseca rivela che Spinazzola sta bene e può giocare dall’inizio, anche se la possibilità di vedere El Shaarawy più arretrato, in caso di necessità, non è da scartare: “I giocatori hanno dimostrato di essere pronti a fare qualsiasi sacrificio per la squadra. Sarà difficile vederlo terzino, ma se la squadra avrà bisogno potrà farlo senza problemi, no? (si gira verso di lui, ndr). Lo ha già fatto”.

