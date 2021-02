Roma-Braga, le formazioni ufficiali

Alle 21, allo stadio Olimpico, la Roma affronta il Braga per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

I giallorossi hanno vinto 2-0 all’andata in Portogallo, ma è vietato rilassarsi. In campo con il 4-3-2-1 con Pau Lopez in porta, Karsdorp e Peres esterni, Mancini e Cristante centrali. Villar, Diawara e Veretout in mezzo con Pedro ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

4-3-3 per i lusitani con Tiago Sa in porta, Zè Carlo e Nuno Sequeira esterni, Vitor Tormena e Rolando in mezzo. Piazon, Novais e Gaitan a centrocampo. Tridente offensivo formato da Horta, Sporar e Galeno.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BRAGA

ROMA (4-3-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Cristante, Peres; Villar, Diawara, Veretout; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sa; Zè Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira; Piazon, Novais, Gaitan; Horta, Sporar, Galeno.

OMNISPORT | 25-02-2021 20:28