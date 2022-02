Roma, che vuol fare Zaniolo? Le parole dell'agente aprono il caso

18-02-2022 08:52

La punizione è agli sgoccioli, domani pomeriggio Nicolò Zaniolo tornerà in campo all’Olimpico contro il Verona. L’ultima uscita in campionato contro il Genoa si è chiusa con un autentico psicodramma: il gol a tempo quasi scaduto contro il Genoa, festeggiato con corsa liberatoria sotto la Curva Sud e poi annullato dopo consulto Var, con tanto di successiva espulsione per proteste. Adesso il talento della Roma è pronto al rientro. Ma nel frattempo è scoppiato un altro caso.

Zaniolo, le parole dell’agente al Corriere dello Sport

A innescare le polemiche l’intervista del suo agente Claudio Vigorelli al Corriere dello Sport che, di fatto, ha escluso discussioni in corso per il rinnovo di contratto: “A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione”.

L’obiettivo di Zaniolo per la partita contro il Verona

Vigorelli ha aggiunto pure che il suo assistito è concentrato anche sulla nazionale, con il cruciale appuntamento dei playoff di qualificazione mondiale in programma a fine marzo. Intanto dall’entourage del calciatore filtra un altro proposito, più a breve termine. L’obiettivo immediato di Zaniolo per Roma-Verona è quello di mettere a segno un gol, stavolta regolare, e di festeggiarlo con un’altra corsa verso la curva. Ancora viva la delusione per com’è andata a finire l’ultima volta.

Rinnovo Zaniolo, romanisti e juventini a confronto Tra i tifosi della Roma serpeggia preoccupazione per una questione di cui avrebbero fatto volentieri a meno. “Buttare soldi per Shomurodov, Vina, mantenere Diawara: avresti trattenuto Zaniolo per cinque anni minimo”, è la considerazione di Charlie. Paolo invece dà un consiglio a Nicolò: “Cambia procuratore”. E gli juventini? “Ogni giorno che passa l’arrivo di Zaniolo si avvicina sempre di più”, gongola Mirko. Ma Francesco non fa salti di gioia: “Zaniolo forte ma fragile fisicamente e anche carattere fumantino, lasciamolo pure alla Roma“. CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DI SERIE A

