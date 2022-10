Roma: contatti con gli agenti di Aouar per gennaio

27-10-2022 15:24

Ultime partite di campionato e poi spazio ai mondiali di calcio, ma con un occhio sempre vigile e attento sulle questioni di calcimercato.

La Roma ha necessità di rinforzare il suo centrocampo, reparto in cui i giallorossi si sono trovati un po’ corti anche a causa degli infortuni. Proprio per questo motivo Pinto sta continuando a seguire Houssem Aouar , calciatore del Lione con il contratto in scadenza a giugno. Il club francese è disposto a cedere il ventiquattrenne già a gennaio di fronte a un piccolo corrispettivo economico ed il gm della Roma sta parlando con gli agenti del giocatore, ma la richiesta iniziale è molto alta: 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Alternativa al giocatore francese potrebbe essere Ruslan Malinovskyi (anche lui in scadenza), ma le possibilità di lasciare il club orobico già nella finestra di gennaio non sono molte. Un altro profilo, cercato in estate è quello di Davide Frattesi del Sassuolo e questa volta potrebbero essere sacrificati Edoardo Bove e Cristian Volpato .