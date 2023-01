Roma cuore d’oro: arriva l'’Epifania, ecco i giocattoli per i bambini meno fortunati

03-01-2023 16:41

La seria A riparte ma il cuore d’oro della Roma non si è mai fermato e non lo farà nemmeno in occasione dell’Epifania 2023.

Nelle scorse ore è apparso sui canali ufficiali del club un messaggio che dà il via libera ad un’iniziativa benefica di raccolta giocattoli nelle giornate del 3 e 4 gennaio. Ma non solo: anche in occasione della gara interna con il Bologna, in programma mercoledì alle 16.30, sarà possibile recarsi presso lo store ufficiale di viale Olimpiadi per compiere la propria donazione.

Destinatari di questo regalo saranno tutti i bambini e le bambine di una serie di centri come case famiglia, case di semiautonomia che accolgono famiglie in condizioni di disagio, strutture che ospitano madri vittime di violenza e presenti in questi “rifugi” con i loro bambini.

Oltre tutti i tifosi, il progetto coinvolge anche il Community Network formato da parrocchie, associazioni, ASD, e tutti coloro sempre in prima linea nelle opere benefiche firmate AS Roma.