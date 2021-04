Roma: da giovedi Zaniolo in gruppo con la primavera

Il countdown è iniziato davvero per Nicolò Zaniolo che non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in campo. Prima del via libera definitivo, manca però ancora un ultimo precauzionale step che è necessario seguire per non rovinare illavoro di questi mesi di lunga riabilitazione.

Il talento della Roma dopo il ritorno agli allenamenti individuali, è ormai pronto alle sedute di gruppo con i ragazzi di Alberto De Rossi. Da giovedì Zaniolo verrà quindi ufficialmente aggregato alla Primavera, sostenendo per una settimana un allenamento in gruppo senza però i contrasti di gioco.

Questa situazione sarà probabilmente portat avanti fino al 15 aprile, poi potrà sostenere le sedute complete e finalmente giocare anche le partitelle con i compagni di squadra. Al momento però, la decisione per le prossime due settimane è di escluderlo dai match ufficiali: non sarà in campo infatti contro la Fiorentina Primavera il 10 aprile, né contro l’Atalanta in programma il 17 dello stesso mese.

Alla fine di questo percorso duplice scelta per i medici giallorossi: lasciarlo con la Primavera anche la settimana tra il 19 e il 25 aprile per fargli giocare uno spezzone del derby in programma il 24, oppure aggregarlo alla prima squadra da quella settimana per fargli riprendere gli intensi allenamenti con i grandi.

OMNISPORT | 06-04-2021 13:19