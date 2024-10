Roma-Dinamo Kiev, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Terza giornata di Europa League, appuntamento oggi pomeriggio con la Roma che se la vedranno con la Dinamo Kiev alla ricerca del primo risultato positivo

Terza giornata della nuova Europa League e di nuovo in campo la Roma di Ivan Juric contro la Dinamo Kiev. Le avversarie si affrontano oggi all’Olimpico in una partita decisive soprattutto per il morale dei giallorossi che hanno vissuto una scossa fortissima, seguita all’esonero di Daniele De Rossi, il quale ha cambiato manager.

Il match tra la Roma e gli ucraini è in programma oggi giovedì 24 ottobre alle ore 18:45. I capitolini sono alla ricerca del primo successo nella competizione continentale.

Europa League: Roma-Dinamo, quando si gioca

Primo appuntamento odierno quello con la squadra guidata da Juric che gioca alle ore 18:45, allo stadio Olimpico di Roma, per sbloccare la situazione in Europa League. Per la Roma le prime due partite sono state esemplificative del contesto, del clima: due partite e nessuna vittoria in questa edizione. Pareggio all’esordio contro l’Athletic Bilbao, ko per 1-0 contro l’Elfsborg durante la seconda giornata. Ora i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi nella classifica generale del girone unico e per non perdere contatto con le prime otto posizioni.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali:

Partita: Roma-Dinamo Kiev

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 24 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Roma-Dinamo Kiev in TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Roma-Dinamo potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva il match, terza partita nella competizione continentale, a partire dalle 18:45 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida che segna l’esordio dei rossoneri nel torneo continentale.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canalisui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Roma-Dinamo in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita in streaming potranno seguire live la sfida contro gli ucraini del Dinamo Kiev anche così.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Passiamo alle probabili formazioni. Qualche problema per Juric che ha studiato l’undici utile a raggiungere l’obiettivo ambito dalla proprietà giallorossa e che stenta ad arrivare.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric. Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Mykhavko, Popov, Vivcharenko; Mykhailenko, Rubchynsky; Jarmolenko, Buialsky, Bragaru; Guerrero. All. Shovkovskyi

L’arbitro della gara