Roma, Dybala accelera per non perdere il Mondiale

26-10-2022 16:59

Paulo Dybala è al momento ai box per l’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera, ma seconda la Gazzetta dello Sport starebbe accelerando il recupero per non perdere la possibilità di prendere parte ai Mondiali in Qatar che inizieranno tra meno di un mese.

Stando a quanto scrive la Rosea, entro la fine di questa settimana la Joya si sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo per verificare le sue condizioni. Crescono dunque le speranze di José Mourinho di riaverlo a disposizione prima della sosta per il Mondiale.