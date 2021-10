E’ fatta per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma. Il centrocampista giallorosso rinnoverà con il club capitolino fino al 2026, guadagnando 4 milioni di euro all’anno più bonus.

L’annuncio ufficiale della Roma dovrebbe arrivare in giornata. Come riporta il Corriere dello Sport, l’accordo è stato fortemente voluto da tutti, Tiago Pinto in primis che già dallo scorso gennaio aveva subito parlato del suo rinnovo come una priorità.

OMNISPORT | 02-10-2021 12:30