Roma e Juventus: quanto vale la finale di Europa League per le italiane

Arrivare all'ultimo atto della competizione porta un bel premio in denaro, per i bianconeri poi c'è anche il fattore squalifica dalle Coppe

12-05-2023 13:00

Roma e Juventus puntano alla finale dell’Europa League (e a vincerla) per aggiungere un trofeo in bacheca, per il prestigio internazionale e perché questa è la strada che porta dritti alla prossima Champions League (salvo squalifiche). Ma anche perché nelle casse, anche solo con la finale, entrerebbero soldi importanti per sistemare il bilancio e per il prossimo mercato estivo. Dopo l’andata, è la Roma quella più vicina all’ultimo atto grazie all’1-0 al Bayer Leverkusen, mentre la Juve si dovrà sudare la qualificazione nella caldissima Siviglia.

Roma: i ricavi con la finale di Europa League

La sola partecipazione all’Europa League porta nelle casse dei club 3,63 milioni di euro. Come ranking storico decennale, la squadra di Mourinho incassa altri 3,96 milioni di euro. I giallorossi in questa classifica sono terzi dietro a Manchester United e Arsenal. Dal market pool, i 69,75 milioni di euro saranno divisi in tante quote quante sono le federazioni rappresentate da almeno un club nella fase a gironi (in questa edizione 23). Secondo le stime, prendendo in considerazione l’anno scorso, alla Roma dovrebbero toccare 3,7 milioni di euro.

Ci sono poi i bonus risultati: con 6 vittorie e 2 pareggi, i giallorossi hanno messo in cassa 2,2 milioni di euro circa. Aggiungiamo mezzo milione di euro per l’approdo agli spareggi, 1,2 milioni per gli ottavi, 1,8 per i quarti, 2,8 per il raggiungimento delle semifinali. Considerando la multa di 5 milioni da scontare per le violazioni del Fair Play Finanziario, la Roma ha già incassato 14,82 milioni di euro. Con la qualificazione alla finale, arriverebbero altri 4,6 milioni di euro, con incasso potenziale di 19,42 milioni di euro. Bisogna poi aggiungere gli incassi per le partite casalinghe con l’Olimpico che è stato praticamente sempre tutto esaurito.

Juventus: quanto vale superare il Siviglia

Passiamo a fare i conti in tasca alla Juventus. I bianconeri hanno già guadagnato 53 milioni di euro con la partecipazione alla Champions League. Per l’Europa League, sono arrivati 500 mila euro per la qualificazione agli spareggi con il Nantes, 1,2 milioni di euro per il passaggio agli ottavi di finale, 1,8 milioni come bonus per il raggiungimento dei quarti (è stato eliminato il Friburgo), 2,8 milioni per le semifinali (vittoria con lo Sporting Lisbona). La qualificazione alla finale varrebbe 4,6 milioni, quindi il totale sarebbe di 15 milioni dalla sola Europa League, tenendo conto anche dei 3,7 milioni circa per il market pool. Da aggiungere c’è l’incasso dell’Allianz Stadium per il match di ieri contro gli spagnoli del Siviglia.

Juventus: l’Europa League vale anche contro gli strali Uefa

Un buon percorso europeo permetterebbe di conquistare punti importanti per il ranking Uefa. Le graduatorie hanno valore sia per la distribuzione dei premi europei dall’Uefa, sia per la definizione delle fasce per il sorteggio di Champions.

La motivazione in più per la Juventus è la necessità di difendersi dagli strali Uefa. Se vincere l’Europa League significa partecipare automaticamente alla prossima Champions, per i bianconeri la situazione è un po’ diversa. C’è infatti il rischio che la Uefa infligga una squalifica annuale dalle Coppe per le vicende giudiziarie italiane. Ma con la qualificazione, la Juve la sconterebbe immediatamente l’anno prossimo, altrimenti dovrebbe attendere il primo anno buono in cui accede all’Europa (e salterebbe dunque la Champions con il nuovo format, quello del 2024-25, più ricca). A quel punto il gap economico dai rivali diverrebbe duro da colmare.