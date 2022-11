10-11-2022 09:23

E’ un dopogara sicuramente agitato quello vissuto da Josè Mourinho dopo il pareggio della sua Roma sul campo del Sassuolo. Lo Special One sperava di riscattare la sconfitta del derby e invece contro la formazione neroverdi è arrivato solo un pareggio che non aiuta granché la classifica dei giallorossi.

Sassuolo-Roma, Mourinho si scaglia contro il “traditore”

Dopo la gara con il Sassuolo, José Mourinho è davvero una furia e ai microfoni di Dazn si lancia contro uno dei suoi giocatori senza però fare il nome: “Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibañez contro la Lazio perché l’atteggiamento era top. L’errore fa parte del gioco, l’atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace.

Sassuolo-Roma, Mourinho è una furia nello spogliatoio

Il pareggio del Mapei Stadium sembra non essere proprio andato giù al tecnico portoghese della Roma che alla fine della gara è rientrato negli spogliatoi ed ha fatto uscire tutto lo staff per avere un faccia a faccia dai toni molto duri con la squadra.

Sassuolo-Roma: il traditore di Mourinho è Karsdorp?

Mourinho non ha fatto nomi quando ha parlato di un giocatore che ha tradito la squadra ma tutti gli indizi portano a Rick Karsdorp. Il difensore è entrato nel secondo tempo al posto di Celik ma non è riuscito a entrare in partita, perdendo tutti i duelli personali e anche in occasione del gol del pareggio dei padroni di casa non è stato esente da colpe. Lo stesso giocatore era stato al centro della polemica solo qualche giorno fa quando dopo la sostituzione nel derby aveva preso direttamente la strada dello spogliatoio. Ma in quella circostanza Mourinho lo aveva difeso sottolineando che era andato a prendere il ghiaccio.

Sassuolo-Roma, anche il web va a caccia del traditore

I tifosi della Roma sono comprensibilmente delusi dopo il pari con il Sassuolo e il nome di Karsdorp diventa quello più chiacchierato sui social. Fabio lo attacca: “Invece di difendere sul lancio lungo del Sassuolo che ha portato al gol, stava ancora a centrocampo a pettinarsi la frangetta. Però per qualche tifoso Mourinho è bollito”. Mentre Roberto commenta: “Non riesco a capire cosa abbia Karsdorp, infortunio a parte, non è più nulla. Non attacca e non difende, è inutile avanti e dietro”.

Ma c’è anche qualcuno come Valerio che lo difende: “Non è colpa di Karsdorp se un giocatore molto veloce lo supera (nel calcio ci sta). Il problema della Roma è che fa veramente pena. Non puoi pensare di regalare sempre il centrocampo a tutti perché al 70’ i tuoi sono morti”. E in tanti se la prendono anche con il tecnico: “Il fatto che non abbiamo gioco e segniamo a malapena un gol a partita è sicuramente colpa di Karsdorp anche quando non gioca”.