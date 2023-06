Roma: El Shaarawy vicino al rinnovo

L'attaccante firmerà fino al 2025 con opzione sul terzo anno a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite

19-06-2023 09:00

E’ molto vicino il rinnovo del contratto con la Roma per Stephan El Shaarawy. L’attaccante, secondo quanto riporta Calciomercato.com, nelle prossime ore metterà la firma per il prolungamento, con dieci giorni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del 30 giugno. Il giocatore dovrebbe firmare con i giallorossi fino al 2025, con opzione sul terzo anno, a cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce adesso, vale a dire a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Anche quest’anno, quando è stato chiamato in causa da José Mourinho, El Shaarawy ha risposto presente.